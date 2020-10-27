***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 0 0 0Satışların Maliyeti17 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -469.192 -477.925 -123.532 -159.482Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.908 88 -1.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-487.147 -477.925 -123.444 -161.477FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-487.147 -477.925 -123.444 -161.477Finansman Gelirleri20 38.425 135.704 8.264 46.490Finansman Giderleri20 -1.495 -475 358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-450.217 -342.221 -115.655 -114.629Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.441 57 1.483 1.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.441 57 1.483 1.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-447.776 -342.164 -114.172 -112.984DÖNEM KARI (ZARARI)-447.776 -342.164 -114.172 -112.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-447.776 -342.164 -114.172 -112.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-460.136 -285.598Dönem Karı (Zararı)-447.776 -342.164Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-447.776 -342.164Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.695 7.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 3.929Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.634 6.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 7.634 6.541Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.117Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 1.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -4.868 -595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.055 49.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.508 -37.442İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10-12 13.508 -37.442Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 16Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.263 69.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -20.263 69.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -4.496 8.223Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.820 9.243İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -7.820 9.243Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-460.136 -285.598YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI196.348 300.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri16 200.000 300.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.652Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -3.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-263.788 14.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -263.788 14.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ879.457 1.004.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 615.669 1.019.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 615.669 879.457Peşin Ödenmiş Giderler16İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 32.108 25.753Diğer Dönen Varlıklar19.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 19.863ARA TOPLAM647.777 925.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR647.777 925.089DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları11 11.788 2.565Ertelenmiş Vergi Varlığı21 9.728 4.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.516 7.425TOPLAM VARLIKLAR669.293 932.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.100 349İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.100 349Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.100 349Ticari Borçlar20.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 27.674 32.170Diğer Borçlar11.624 19.444İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.624 19.444Kısa Vadeli Karşılıklar6.331 8.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.331 8.278ARA TOPLAM50.729 80.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.729 80.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.096 2.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.096 2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.096 2.347Uzun Vadeli Karşılıklar35.674 16.384Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 35.674 16.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.770 18.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.499 99.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar575.794 833.279Ödenmiş Sermaye16 1.500.000 1.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.450 -6.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.450 -6.741Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -16.450 -6.741Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -459.980 -22.611Net Dönem Karı veya Zararı-447.776 -437.369TOPLAM ÖZKAYNAKLAR575.794 833.279TOPLAM KAYNAKLAR669.293 932.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368Transferler-22.611 22.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.906 -342.164 -344.070 -344.070Sermaye Arttırımı300.000 300.000 300.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.300.000 -4.927 -22.611 -342.164 930.298 930.298Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Transferler-437.369 437.369Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.709 -447.776 -457.485 -457.485Sermaye Arttırımı200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.500.000 -16.450 -459.980 -447.776 575.794 575.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-447.776 -342.164 -114.172 -112.984DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.709 -1.906 -5.951 -3.225Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -12.136 -2.443 -7.438 -4.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.427 537 1.487 908Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 2.427 537 1.487 908Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.709 -1.906 -5.951 -3.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-457.485 -344.070 -120.123 -116.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-457.485 -344.070 -120.123 -116.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884329BIST