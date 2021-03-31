***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 20:56
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 0 0
Satışların Maliyeti
17 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -624.361 -602.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.863 -431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-642.255 -603.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-642.255 -603.342
Finansman Gelirleri
20 47.588 163.028
Finansman Giderleri
20 -1.941 -1.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-596.608 -441.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.460 3.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 7.460 3.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-589.148 -437.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
-589.148 -437.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-589.148 -437.369
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-608.324 -592.127
Dönem Karı (Zararı)
-589.148 -437.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-589.148 -437.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.228 -153.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.581 13.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 28.581 13.090
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 10.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.588 -162.558
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -47.588 -162.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -7.460 -3.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.948 -1.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.799 -43.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-12-10 24.799 -43.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 16
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.647 16.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -29.647 16.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 19 13.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.135 16.330
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.135 16.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-608.324 -592.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
44.780 162.558
Alınan Faiz
44.780 162.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
195.120 300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.880
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -4.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 200.000 300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.424 -129.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.424 -129.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 879.457 1.004.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 511.033 875.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 513.841 879.457
Peşin Ödenmiş Giderler
16
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 20.817 25.753
Diğer Dönen Varlıklar
10 19.863
ARA TOPLAM
534.658 925.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
534.658 925.089
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 10.478 2.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.702 4.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.180 7.425
TOPLAM VARLIKLAR
556.838 932.514
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.223 349
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.223 349
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.223 349
Ticari Borçlar
616 20.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 616 20.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 32.189 32.170
Diğer Borçlar
8 16.309 19.444
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.309 19.444
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.345 8.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.345 8.278
ARA TOPLAM
60.682 80.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.682 80.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.745 2.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.745 2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.745 2.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 43.809 16.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.554 18.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.236 99.235
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
446.602 833.279
Ödenmiş Sermaye
16 1.500.000 1.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.270 -6.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.270 -6.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.270 -6.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -459.980 -22.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-589.148 -437.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
446.602 833.279
TOPLAM KAYNAKLAR
556.838 932.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368
Transferler
-22.611 22.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.720 -437.369 -441.089 -441.089
Sermaye Arttırımı
300.000 300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Transferler
-437.369 437.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.471 -589.148 -586.677 -586.677
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 446.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-589.148 -437.369
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.471 -3.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 3.089 -4.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-618 1.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -618 1.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.471 -3.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-586.677 -441.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-586.677 -441.089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922438
BIST