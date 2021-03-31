***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 0Satışların Maliyeti17 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri18 -624.361 -602.911Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.969Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.863 -431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-642.255 -603.342FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-642.255 -603.342Finansman Gelirleri20 47.588 163.028Finansman Giderleri20 -1.941 -1.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-596.608 -441.351Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.460 3.982Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 7.460 3.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-589.148 -437.369DÖNEM KARI (ZARARI)-589.148 -437.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-589.148 -437.369Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-608.324 -592.127Dönem Karı (Zararı)-589.148 -437.369Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-589.148 -437.369Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.228 -153.450Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 5.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.581 13.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 28.581 13.090Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 10.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47.588 -162.558Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -47.588 -162.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -7.460 -3.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.948 -1.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.799 -43.227İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-12-10 24.799 -43.227Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 16Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.647 16.586İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -29.647 16.586Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 19 13.270Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.135 16.330İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -3.135 16.330İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-608.324 -592.127YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI44.780 162.558Alınan Faiz44.780 162.558FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI195.120 300.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.880Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -4.880Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 200.000 300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-368.424 -129.569NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-368.424 -129.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 879.457 1.004.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 511.033 875.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 513.841 879.457Peşin Ödenmiş Giderler16İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 20.817 25.753Diğer Dönen Varlıklar10 19.863ARA TOPLAM534.658 925.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR534.658 925.089DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları11 10.478 2.565Ertelenmiş Vergi Varlığı21 11.702 4.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.180 7.425TOPLAM VARLIKLAR556.838 932.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.223 349İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.223 349Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.223 349Ticari Borçlar616 20.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 616 20.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 32.189 32.170Diğer Borçlar8 16.309 19.444İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.309 19.444Kısa Vadeli Karşılıklar6.345 8.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.345 8.278ARA TOPLAM60.682 80.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.682 80.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.745 2.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.745 2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.745 2.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 43.809 16.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.554 18.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.236 99.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar446.602 833.279Ödenmiş Sermaye16 1.500.000 1.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.270 -6.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.270 -6.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.270 -6.741Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -459.980 -22.611Net Dönem Karı veya Zararı-589.148 -437.369TOPLAM ÖZKAYNAKLAR446.602 833.279TOPLAM KAYNAKLAR556.838 932.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368Transferler-22.611 22.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.720 -437.369 -441.089 -441.089Sermaye Arttırımı300.000 300.000 300.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Transferler-437.369 437.369Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.471 -589.148 -586.677 -586.677Sermaye Arttırımı200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 446.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-589.148 -437.369DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.471 -3.720Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 3.089 -4.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-618 1.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -618 1.050Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.471 -3.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-586.677 -441.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-586.677 -441.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922438BIST