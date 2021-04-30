***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0Satışların Maliyeti17 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri18 -254.516 -229.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.345 1.608ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-248.171 -228.029FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-248.171 -228.029Finansman Gelirleri20 8.193 15.296Finansman Giderleri20 -505 -521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-240.483 -213.254Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.022 817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -3.022 817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-243.505 -212.437DÖNEM KARI (ZARARI)-243.505 -212.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-243.505 -212.437Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-239.020 -241.927Dönem Karı (Zararı)-243.505 -212.437Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-243.505 -212.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.834 -14.465Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.310 1.310Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.973 338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -15.973 338Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.193 -15.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.193 -15.296Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.022 -817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.319 -15.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.925 -4.112İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10-12 12.925 -4.112Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.004 3.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.620 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -616 3.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 14.527 -1.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.137 -13.140İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.137 -13.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-239.020 -241.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.193 15.296Alınan Faiz8.193 15.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.262 -1.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.262 -1.281Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -1.262 -1.281YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-232.089 -227.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-232.089 -227.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 513.841 879.457DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 281.752 651.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 281.752 513.841Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 7.892 20.817ARA TOPLAM289.644 534.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR289.644 534.658DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları11 9.168 10.478Ertelenmiş Vergi Varlığı21 4.612 11.702TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.780 22.180TOPLAM VARLIKLAR303.424 556.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.347 5.223İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.347 5.223Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.347 5.223Ticari Borçlar7 1.620 616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 46.716 32.189Diğer Borçlar8 12.172 16.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.172 16.309Kısa Vadeli Karşılıklar6.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.345ARA TOPLAM65.855 60.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.855 60.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.359 5.745İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.359 5.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.359 5.745Uzun Vadeli Karşılıklar13.839 43.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.839 43.809TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.198 49.554TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.053 110.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar219.371 446.602Ödenmiş Sermaye16 1.500.000 1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.004 -4.270Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.004 -4.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 12.004 -4.270Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.049.128 -459.980Net Dönem Karı veya Zararı-243.505 -589.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR219.371 446.602TOPLAM KAYNAKLAR303.424 556.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Transferler-437.369 437.369Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-650 -212.437 -213.087 -213.087Dönem Sonu Bakiyeler16 1.300.000 -7.391 -459.980 -212.437 620.192 620.192Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.500.000 -4.270 -589.148 446.602 446.602Transferler-589.148 589.148Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.274 -243.505 227.231 227.231Dönem Sonu Bakiyeler16 1.500.000 12.004 -1.049.128 -243.505 219.371 219.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-243.505 -212.437DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.274 -650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 20.342 -813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.068 163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -4.068 163Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.274 -650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-227.231 -213.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-227.231 -213.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933358BIST