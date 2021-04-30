***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 15:38
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 0
Satışların Maliyeti
17 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
18 -254.516 -229.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.345 1.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-248.171 -228.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-248.171 -228.029
Finansman Gelirleri
20 8.193 15.296
Finansman Giderleri
20 -505 -521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-240.483 -213.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.022 817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.022 817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-243.505 -212.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
-243.505 -212.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-243.505 -212.437
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.020 -241.927
Dönem Karı (Zararı)
-243.505 -212.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-243.505 -212.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.834 -14.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.310 1.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.973 338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -15.973 338
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.193 -15.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.193 -15.296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.022 -817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.319 -15.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.925 -4.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10-12 12.925 -4.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.004 3.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.620 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -616 3.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 14.527 -1.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.137 -13.140
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.137 -13.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-239.020 -241.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.193 15.296
Alınan Faiz
8.193 15.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.262 -1.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.262 -1.281
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -1.262 -1.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-232.089 -227.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-232.089 -227.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 513.841 879.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 281.752 651.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 281.752 513.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 7.892 20.817
ARA TOPLAM
289.644 534.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.644 534.658
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 9.168 10.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.612 11.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.780 22.180
TOPLAM VARLIKLAR
303.424 556.838
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.347 5.223
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.347 5.223
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.347 5.223
Ticari Borçlar
7 1.620 616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 46.716 32.189
Diğer Borçlar
8 12.172 16.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.172 16.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.345
ARA TOPLAM
65.855 60.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.855 60.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.359 5.745
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.359 5.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.359 5.745
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.839 43.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.839 43.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.198 49.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.053 110.236
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
219.371 446.602
Ödenmiş Sermaye
16 1.500.000 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.004 -4.270
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.004 -4.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 12.004 -4.270
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.049.128 -459.980
Net Dönem Karı veya Zararı
-243.505 -589.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.371 446.602
TOPLAM KAYNAKLAR
303.424 556.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Transferler
-437.369 437.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-650 -212.437 -213.087 -213.087
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.300.000 -7.391 -459.980 -212.437 620.192 620.192
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.500.000 -4.270 -589.148 446.602 446.602
Transferler
-589.148 589.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.274 -243.505 227.231 227.231
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.500.000 12.004 -1.049.128 -243.505 219.371 219.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-243.505 -212.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.274 -650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 20.342 -813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.068 163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -4.068 163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.274 -650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.231 -213.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-227.231 -213.087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933358
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