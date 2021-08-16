***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -280.275 -345.660 -27.691 -116.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 490 1.820 -5.855 212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.863 -19.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-279.785 -363.703 -33.546 -135.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-279.785 -363.703 -33.546 -135.674Finansman Gelirleri20 12.344 30.161 4.151 14.865Finansman Giderleri20 -1.063 -1.020 -558 -499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-268.504 -334.562 -29.953 -121.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.462 958 -6.440 141Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -9.462 958 -6.440 141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-277.966 -333.604 -36.393 -121.167DÖNEM KARI (ZARARI)-277.966 -333.604 -36.393 -121.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-277.966 -333.604 -36.393 -121.167Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına zarar 0,07940000 0,22240000 0,01040000 0,09320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-313.632 -327.145Dönem Karı (Zararı)-277.966 -333.604Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-277.966 -333.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.727 2.821Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 4.453 2.619Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-22.642 1.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -22.642 1.888Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler212Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 9.462 -1.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.202 3.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.086 14.945İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10-12 20.086 14.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -6.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.396 2.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 24.396 2.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -26.830 -2.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.907 -11.183Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-290.895 -327.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -22.737YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.002.915 197.546Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.915Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.454Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -2.454Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 2.000.000 200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.689.283 -129.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.689.283 -129.599DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ513.841 879.457DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.203.124 749.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.203.124 513.841Peşin Ödenmiş Giderler9 6.947Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 731 20.817ARA TOPLAM2.210.802 534.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.210.802 534.658DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları11 8.907 10.478Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.240 11.702TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.147 22.180TOPLAM VARLIKLAR2.221.949 556.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.221 5.223İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 8.221 5.223Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.221 5.223Ticari Borçlar7 25.012 616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 2.367İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 22.645 616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 5.359 32.189Diğer Borçlar1.402 16.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.402 16.309Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.684 6.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.684 6.345ARA TOPLAM42.678 60.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.678 60.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.883 5.745İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 4.883 5.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.883 5.745Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.752 43.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.752 43.809TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.635 49.554TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.313 110.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.168.636 446.602Ödenmiş Sermaye16 3.500.000 1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.270 -4.270Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.270 -4.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.270 -4.270Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.049.128 -459.980Net Dönem Karı veya Zararı-277.966 -589.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.168.636 446.602TOPLAM KAYNAKLAR2.221.949 556.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-437.369 437.369 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-3.758 -333.604 -337.362 -337.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı200.000 200.000 200.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler16 1.500.000 -10.499 -459.980 -333.604 695.917 695.917Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 446.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-589.148 589.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-277.966 -277.966 -277.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 2.000.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -4.270 -1.049.128 -277.966 2.168.636 2.168.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-277.966 -333.604 -36.393 -121.167DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -3.758 0 -3.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 0 -4.698 0 -3.885Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 940 0 777Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 0 940 0 777Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -3.758 0 -3.108TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-277.966 -337.362 -36.393 -124.275Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-277.966 -337.362 -36.393 -124.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958486BIST