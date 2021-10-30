***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 0 0 0Satışların Maliyeti17 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -546.992 -469.192 -266.757 -123.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.123 1.908 6.633 88Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-539.869 -487.147 -260.124 -123.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-539.869 -487.147 -260.124 -123.444Finansman Gelirleri20 48.491 38.425 36.147 8.264Finansman Giderleri20 -2.244 -1.495 -1.181 -475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-493.622 -450.217 -225.158 -115.655Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.657 2.441 -3.195 1.483Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -12.657 2.441 -3.195 1.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-506.279 -447.776 -228.353 -114.172DÖNEM KARI (ZARARI)-506.279 -447.776 -228.353 -114.172Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-506.279 -447.776 -228.353 -114.172Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp) 0,14470000 0,12790000 0,06520000 0,03260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-505.933 -460.136Dönem Karı (Zararı)-506.279 -447.776Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-506.279 -447.776Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.404 6.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 5.355 3.929Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-37.416 7.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -37.416 7.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 12.657 -4.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.731 -19.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.969 13.508İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10-12 1.969 13.508Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -7.426 16Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.754 -20.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 33.754 -20.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 10.075 -4.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.804 -7.820İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -2.897İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -14.907 -7.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -6.837Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-511.952 -460.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -22.738Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28.757YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.001.342 196.348Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.342Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.652Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -3.652Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.000.000 200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.495.409 -263.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.495.409 -263.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ513.841 879.457DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.009.250 615.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.009.250 513.841Peşin Ödenmiş Giderler9 7.426Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 5.118 20.817Diğer Dönen Varlıklar10 6.837ARA TOPLAM2.028.631 534.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.028.631 534.658DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.059 10.478Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri11 6.059 10.478Ertelenmiş Vergi Varlığı21 11.702TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.059 22.180TOPLAM VARLIKLAR2.034.690 556.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.048 5.223İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.048 5.223Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.048 5.223Ticari Borçlar34.370 616İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 21.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.046 616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 42.264 32.189Diğer Borçlar8.278 16.309İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.278 16.309Kısa Vadeli Karşılıklar6.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.345ARA TOPLAM88.960 60.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.960 60.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.452 5.745İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.452 5.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.452 5.745Uzun Vadeli Karşılıklar43.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 43.809Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.407 49.554TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.367 110.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.940.323 446.602Ödenmiş Sermaye16 3.500.000 1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.270Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.270Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.053.398 -459.980Net Dönem Karı veya Zararı-506.279 -589.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.940.323 446.602TOPLAM KAYNAKLAR2.034.690 556.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Transferler-437.369 437.369 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.709 -447.776 -457.485 -457.485Sermaye Arttırımı200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -459.980 -447.776 0 575.794 575.794Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 446.602Transferler4.270 -593.418 589.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-506.279 -506.279 -506.279Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.053.398 -506.279 0 1.940.323 1.940.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-506.279 -447.776 -228.353 -114.172DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.270 -9.711 -4.270 -5.951Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.270 -12.138 -4.270 -7.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.427 1.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 2.427 1.487Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.270 -9.711 -4.270 -5.951TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-510.549 -457.487 -232.623 -120.123Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-510.549 -457.487 -232.623 -120.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973293BIST