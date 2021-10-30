***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2021 19:12
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
17 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -546.992 -469.192 -266.757 -123.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.123 1.908 6.633 88
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-539.869 -487.147 -260.124 -123.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-539.869 -487.147 -260.124 -123.444
Finansman Gelirleri
20 48.491 38.425 36.147 8.264
Finansman Giderleri
20 -2.244 -1.495 -1.181 -475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-493.622 -450.217 -225.158 -115.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.657 2.441 -3.195 1.483
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.657 2.441 -3.195 1.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.279 -447.776 -228.353 -114.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.279 -447.776 -228.353 -114.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-506.279 -447.776 -228.353 -114.172
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (kayıp) 0,14470000 0,12790000 0,06520000 0,03260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-505.933 -460.136
Dönem Karı (Zararı)
-506.279 -447.776
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-506.279 -447.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.404 6.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.355 3.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-37.416 7.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -37.416 7.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.657 -4.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.731 -19.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.969 13.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 1.969 13.508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -7.426 16
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.754 -20.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 33.754 -20.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 10.075 -4.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.804 -7.820
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.897
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.907 -7.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -6.837
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-511.952 -460.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -22.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.001.342 196.348
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.652
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -3.652
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.000.000 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.495.409 -263.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.495.409 -263.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
513.841 879.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.009.250 615.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.009.250 513.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.426
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.118 20.817
Diğer Dönen Varlıklar
10 6.837
ARA TOPLAM
2.028.631 534.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.028.631 534.658
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.059 10.478
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
11 6.059 10.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.059 22.180
TOPLAM VARLIKLAR
2.034.690 556.838
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.048 5.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.048 5.223
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.048 5.223
Ticari Borçlar
34.370 616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 21.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.046 616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 42.264 32.189
Diğer Borçlar
8.278 16.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.278 16.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.345
ARA TOPLAM
88.960 60.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.960 60.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.452 5.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.452 5.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.452 5.745
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 43.809
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.407 49.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.367 110.236
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.940.323 446.602
Ödenmiş Sermaye
16 3.500.000 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.270
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.270
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.053.398 -459.980
Net Dönem Karı veya Zararı
-506.279 -589.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.940.323 446.602
TOPLAM KAYNAKLAR
2.034.690 556.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Transferler
-437.369 437.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.709 -447.776 -457.485 -457.485
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -459.980 -447.776 0 575.794 575.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 446.602
Transferler
4.270 -593.418 589.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-506.279 -506.279 -506.279
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.053.398 -506.279 0 1.940.323 1.940.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.279 -447.776 -228.353 -114.172
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.270 -9.711 -4.270 -5.951
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.270 -12.138 -4.270 -7.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.427 1.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 2.427 1.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.270 -9.711 -4.270 -5.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-510.549 -457.487 -232.623 -120.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-510.549 -457.487 -232.623 -120.123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973293
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