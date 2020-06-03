***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.06.2020 14:24
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim kurulu toplantısı neticesinde, 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, her bir
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.853.812
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.573.725
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|6.863.482
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.257.060
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.692.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.540.746
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|4.888.851
|% -5,80
|
|GARAN
|8,20
|1.154.690.753
|% 1,74
|
|ASELS
|32,06
|790.509.697
|% -1,72
|
|THYAO
|12,59
|539.797.902
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,72
|486.869.068
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,85
|382.775.241
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|486.869.068
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.154.690.753
|% 1,74
|
|ADESE
|1,66
|182.166.556
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,43
|240.691.669
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,32
|115.891.352
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4728
|8,5153
|% 1,09
|
|Frank
|6,9753
|7,0173
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7936
|1,8026
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-19,28
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.444
|-11,60
|
|Tam
|2.486
|2.515
|-4,20
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|-5,80
|
|Çeyrek
|607
|614
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|-0,44
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