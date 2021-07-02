***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin, 5.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle, 1.500.000 TL'den 3.500.000 TL'ye artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ile sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 29/06/2021 tarih ve 2021/14 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.Sayglarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945953BIST