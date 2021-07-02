***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 18:42
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin, 5.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle, 1.500.000 TL'den 3.500.000 TL'ye artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ile sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 29/06/2021 tarih ve 2021/14 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
Sayglarımla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945953
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0106
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6944
|8,7002
|% 0,57
|
|Euro
|10,2962
|10,3018
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9577
|12,0176
|% 0,76
|
|Frank
|9,3823
|9,4388
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de