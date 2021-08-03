***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, sermayenin 1.500.000 TL'den 3.500.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-8891 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısı ekte yer almaktadır.Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 30.07.2021 tarihinde tamamlanmış olup, 02.08.2021 tarihli ve 10378 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir. 2.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954427BIST