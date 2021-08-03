***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.08.2021 16:36
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, sermayenin 1.500.000 TL'den 3.500.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-8891 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısı ekte yer almaktadır.
Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 30.07.2021 tarihinde tamamlanmış olup, 02.08.2021 tarihli ve 10378 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir. 2.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954427
BIST
17:521.407
En Yüksek
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|: 0,55%
|| 7,69
|Açılış
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En Düşük
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|IDGYO
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|11.727.354
|% 10,00
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|KTSKR
|26,64
|36.185.135
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.739.049
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.443.272
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.332.277
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.360.165
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|195.012.098
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,18
|44.013.987
|% -8,29
|
|CEOEM
|8,62
|47.161.881
|% -6,30
|
|GARAN
|8,80
|1.609.850.175
|% 2,92
|
|EREGL
|20,00
|989.329.538
|% 1,52
|
|SISE
|7,79
|896.763.961
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|796.945.292
|% 1,65
|
|ASELS
|16,14
|676.344.900
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,46
|796.945.292
|% 1,65
|
|GARAN
|8,80
|1.609.850.175
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,80
|223.526.494
|% -0,55
|
|ODAS
|1,33
|156.736.560
|% 1,53
|
|KARSN
|4,09
|471.747.830
|% -0,73
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4167
|8,4235
|% 0,91
|
|Euro
|9,9661
|9,9970
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6696
|11,7281
|% 0,97
|
|Frank
|9,2803
|9,3362
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2395
|2,2508
|% 0,92
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,54
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,08
|
|B. Petrol
|71,94
|71,94
|-0,95
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Seans Raporu
17:52
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17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
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Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
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Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
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17:55DAGHL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243