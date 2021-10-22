***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKISIKLI MAHALLESİ ALEMDAG CAD. Nü: 60 G/5 ÜSKÜDAR/İSTANBUL olan Şirk Gazetesinde 10435 sayı ile tescil olmuştur.Kamuouyu duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971809BIST