***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2021 16:39
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 1500000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910821
BIST
18:001.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:006,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
18:008,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4563
En Düşük
8,3628
18:00398,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,74
|Açılış
|: 398,27
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUHCM
|66,00
|181.032.812
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.518.341
|% 10,00
|
|DOAS
|38,98
|204.133.907
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.402.544
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|266.069.565
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.761.465
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.372.086
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|515.941.710
|% -9,97
|
|NIBAS
|30,60
|14.397.236
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|82.789.089
|% -9,91
|
|HALKB
|5,68
|3.789.595.824
|% -1,56
|
|SASA
|49,80
|3.069.912.123
|% 9,98
|
|KOZAL
|151,80
|2.809.735.220
|% 6,68
|
|GARAN
|9,33
|1.729.161.378
|% -2,30
|
|THYAO
|12,29
|1.554.792.202
|% 0,74
|
|HALKB
|5,68
|3.789.595.824
|% -1,56
|
|SKBNK
|1,49
|522.959.402
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|367.090.418
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,40
|1.292.358.394
|% -2,87
|
|ODAS
|4,08
|1.145.128.251
|% -0,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9963
|6,9996
|% 0,48
|
|Euro
|8,4490
|8,4560
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,7128
|9,7615
|% 0,90
|
|Frank
|7,7513
|7,7980
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8561
|1,8654
|% 0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,44
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,10
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,00
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem