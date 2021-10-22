***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi ADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI Nü: 202 BAYRAKLI / İZMİRİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI Nü: 202 BAYRAKLI / İZMİR 05322064617Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Genel Müdür Ekonomist YokturŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviÖzge YÜRÜKOĞLU Risk UzmanıOzan Yalçın Fon Operasyon MüdürüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOrçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971824BIST