***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 11:57
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2021
Karar Sayısı
2021/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA Tarih: 30.10.2021
B E Y A N
İlişikte sunduğumuz Sky Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İbrahim Başügüdücü
Genel Müdür
Ek: 1 – 30 Eylül 2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Özet Finansal Tablolar.
EK: 2 – 30 Eylül 2021 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Faaliyet Raporu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973365
BIST