***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
08.03.2022 17:17
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/03/2022
Açıklamalar
03/03/2022 tarihli genel kurulda onaylanan şirketimiz "SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olan unvanının "Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi kararı İzmir Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 04/03/2022 tarihinde tescil edilmiştir. Buna ilişkin esas sözleşme ve 8 Mart 2022 tarihli, 10532 sayılı TTSG ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008369
BIST
17:392.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.987
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|Önceki Kapanış
|: 1.997
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2.032
En Düşük
1.986
17:3914,5545
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|KOZAA
|25,52
|398.222.007
|% 10,00
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|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
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|ALKA
|22,04
|22.411.847
|% 9,98
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|KOZAL
|144,60
|1.241.717.276
|% 9,96
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|IPEKE
|16,81
|115.955.652
|% 9,94
|
|SANEL
|7,53
|5.531.001
|% -7,72
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|KRTEK
|11,02
|18.830.381
|% -6,77
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|GWIND
|6,17
|77.052.057
|% -5,95
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|USAK
|1,40
|41.490.868
|% -5,41
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|SELVA
|17,80
|44.436.609
|% -5,12
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|KRDMD
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|5.549.133.844
|% 2,21
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|THYAO
|25,66
|4.519.795.147
|% -0,93
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|EREGL
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|2.436.806.402
|% 0,64
|
|ASELS
|25,98
|2.412.244.637
|% 6,91
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|SISE
|12,82
|2.082.765.981
|% 5,60
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|KRDMD
|14,77
|5.549.133.844
|% 2,21
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|YKBNK
|3,64
|919.002.605
|% 0,00
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|EKGYO
|2,14
|502.333.547
|% 1,90
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|ODAS
|1,43
|310.827.837
|% 5,93
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|THYAO
|25,66
|4.519.795.147
|% -0,93
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|17:37
|Alış
|Satış
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|Dolar
|14,5480
|14,5574
|% 1,29
|
|Euro
|15,8782
|15,9213
|% 1,76
|
|Sterlin
|18,9907
|19,0860
|% 1,11
|
|Frank
|15,5918
|15,6857
|% 0,83
|
|Riyal
|3,8602
|3,8796
|% 1,09
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.017
|2.018
|20,42
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|Altın Gr.
|942
|942
|19,31
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|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,61
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|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,39
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|B. Petrol
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