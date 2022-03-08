Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

08.03.2022 17:17
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği


***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/03/2022
Açıklamalar

03/03/2022 tarihli genel kurulda onaylanan şirketimiz "SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olan unvanının "Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi kararı İzmir Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 04/03/2022 tarihinde tescil edilmiştir. Buna ilişkin esas sözleşme ve 8 Mart 2022 tarihli, 10532 sayılı TTSG ekte yer almaktadır.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008369


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:392.016
Değişim :  0,96% |  19,14
Açılış :  1.987  
Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
2.032 En Düşük
1.986
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 398.222.007 % 10,00  
ROYAL 3,30 450.791 % 10,00  
ALKA 22,04 22.411.847 % 9,98  
KOZAL 144,60 1.241.717.276 % 9,96  
IPEKE 16,81 115.955.652 % 9,94  
daha fazla
17:37 Alış Satış %  
Dolar 14,5480 14,5574 % 1,29  
Euro 15,8782 15,9213 % 1,76  
Sterlin 18,9907 19,0860 % 1,11  
Frank 15,5918 15,6857 % 0,83  
Riyal 3,8602 3,8796 % 1,09  
daha fazla
17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 2.017 2.018 20,42  
Altın Gr. 942 942 19,31  
Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,24 26,27 0,61  
Gümüş Gr. 12,21 12,23 0,39  
B. Petrol 129 129 5,54  
Seans Raporu 17:37
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru