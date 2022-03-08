***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanSKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim ŞirketiYeni UnvanAllbatross Portföy Yönetimi Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/03/2022Açıklamalar03/03/2022 tarihli genel kurulda onaylanan şirketimiz "SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olan unvanının "Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi kararı İzmir Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 04/03/2022 tarihinde tescil edilmiştir. Buna ilişkin esas sözleşme ve 8 Mart 2022 tarihli, 10532 sayılı TTSG ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008369BIST