***SKY* *A1CAP* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
06.06.2023 17:16
***SKY******A1CAP******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156508
BIST
17:365.366
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,99
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3621,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2409
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3623,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2423
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:361.354,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.354,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.383.649
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.351.485
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|287.551.575
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.677.238
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.776.094
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.141.176
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.086.198
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,67
|71.140.265
|% -8,93
|
|OZRDN
|14,98
|24.491.617
|% -7,93
|
|THYAO
|163,60
|8.267.512.595
|% -0,55
|
|SASA
|65,70
|6.240.168.102
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,10
|4.762.554.182
|% 0,32
|
|ASELS
|52,85
|4.518.351.021
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.328.651.728
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.211.548.025
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,67
|2.852.868.628
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,89
|2.551.126.870
|% -1,49
|
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.312.188.679
|% -1,87
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4951
|21,5018
|% 1,15
|
|Euro
|23,0749
|23,1255
|% 0,98
|
|Sterlin
|26,5798
|26,7131
|% 0,87
|
|Frank
|23,5452
|23,6870
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7142
|5,7428
|% 1,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-0,91
|
|Altın Gr.
|1.354
|1.354
|13,74
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.516
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.303
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,18
|16,19
|0,07
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-0,91
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:48OYLUM
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 716, 383 adet işlem
-
17:47BURCE
Yüzde 9.98 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 256 adet işlem
-
17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO