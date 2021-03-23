***SKY* *NTGAZ* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
23.03.2021 17:14
***SKY******NTGAZ******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919982
BIST
17:131.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:137,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1138
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:139,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1815
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:13440,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,91
|Açılış
|: 440,08
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:13
|SASA
|43,64
|735.956.303
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.079.978
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.485.762
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.668.629
|% -9,79
|
|GARAN
|7,24
|9.789.482.979
|% -9,27
|
|FROTO
|216,80
|2.331.275.586
|% 5,45
|
|EREGL
|15,47
|1.914.784.911
|% 5,17
|
|AKBNK
|4,87
|1.874.107.377
|% -8,63
|
|KOZAL
|115,90
|1.204.714.116
|% 5,56
|
|GARAN
|7,24
|9.789.482.979
|% -9,27
|
|AKBNK
|4,87
|1.874.107.377
|% -8,63
|
|YKBNK
|2,23
|749.574.318
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|535.814.311
|% -1,59
|
|TSKB
|1,37
|394.619.899
|% -6,80
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8920
|7,8957
|% 1,46
|
|Euro
|9,4008
|9,4406
|% 1,96
|
|Sterlin
|10,8688
|10,9233
|% 1,26
|
|Frank
|8,4439
|8,4948
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1027
|2,1132
|% 1,86
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|