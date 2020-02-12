***SKY* *ODAS* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
12.02.2020 10:11
***SKY******ODAS******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 294.742.951 TL'den 600.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 305.257.049 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 24.998.629 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
GÜLSEMİN ÇALIŞKAN 10.133.616 % 40,54 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SERKAN AKIN 4.000.001 % 15,97 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
LEVENT AĞAN 2.740.000 % 10,94 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SERHAT SERDAR ÜSTÜN 2.000.000 % 7,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 1.449.971 % 5,82 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818539
BIST