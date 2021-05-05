***SKY* *PENTA* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
05.05.2021 14:18
***SKY******PENTA******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934636
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|| -0,51
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|SNKRN
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|TSPOR
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|VAKFN
|19,17
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|MERIT
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|CANTE
|4,67
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|EMNIS
|25,20
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|19,24
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|KOZAL
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|612.531.048
|% 1,65
|
|GARAN
|7,24
|544.628.740
|% -0,41
|
|THYAO
|12,61
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|
|EKGYO
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|186.519.410
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|
|PETKM
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|% -0,58
|
|YKBNK
|2,08
|156.845.115
|% -0,48
|
|GARAN
|7,24
|544.628.740
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|DOHOL
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|Satış
|%
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|% 0,25
|
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|%
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|3,61
|
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|476
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|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Gümüş.Ons
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|26,49
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|7,05
|-0,05
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