***SKY* *RGYAS* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
15.04.2024 17:24
***SKY******RGYAS******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272019
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0713
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0804
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.465,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,35
|Açılış
|: 2.465,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4081
|32,4278
|% 0,22
|
|Euro
|34,4653
|34,5096
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,2626
|40,4644
|% -0,23
|
|Frank
|35,4366
|35,6142
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,69
|28,73
|% 0,66
|
|Platin
|969,15
|970,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,85
|1.034,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,94
|89,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.365,56
|2.365,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
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17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
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17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem