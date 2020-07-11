***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020-31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27/03/2020Tescil Tarihi11/05/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13/05/2020-10077AçıklamalarŞirketimizin 27.03.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859190BIST