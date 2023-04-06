***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2023 11:51
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2023
Tescil Tarihi
05.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2023 Tarih ve 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2023 tarih ve 10806 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132364
BIST
13:264.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 37,89
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2619,2605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2621,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1004
|Açılış
|: 21,3400
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|Önceki Kapanış
|: 21,4300
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21,1318
En Düşük
20,9548
13:261.250,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.250,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ELITE
|13,64
|15.549.150
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,60
|97.472.543
|% -7,60
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.846.911
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.253.218
|% -4,95
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|ASTOR
|59,05
|1.648.221.051
|% 3,60
|
|THYAO
|127,40
|1.574.431.264
|% 1,68
|
|TUPRS
|79,10
|1.011.239.440
|% -0,44
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|YYAPI
|2,86
|176.748.387
|% 6,32
|
|EKGYO
|6,42
|329.305.996
|% 0,63
|
|YGYO
|2,17
|104.862.487
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2564
|19,2614
|% 0,12
|
|Euro
|21,0361
|21,1051
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.019
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.505
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.154
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,16
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