***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.06.2022 15:20
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21/06/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin Şirketin 'Sermaye' konulu 6. maddesi ile 'Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler' konulu 15. maddesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039993
BIST
15:212.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,06
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
15:2116,6476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0346
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
15:2117,5203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0329
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
15:21977,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 977,12
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
979,17
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler15:21
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.086.039
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|102.729.078
|% 9,96
|
|TURSG
|5,34
|357.495.058
|% 9,65
|
|GZNMI
|41,06
|26.599.543
|% 8,22
|
|MAKIM
|16,94
|441.037.917
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,92
|54.026.294
|% -7,71
|
|SELVA
|7,65
|65.893.096
|% -7,27
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|YEOTK
|60,50
|57.925.697
|% -6,78
|
|THYAO
|47,82
|3.212.003.479
|% -0,46
|
|EREGL
|27,32
|967.815.340
|% -0,87
|
|SISE
|21,24
|942.095.877
|% -0,84
|
|ASELS
|23,50
|894.435.474
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,85
|687.697.225
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,57
|352.548.991
|% -1,91
|
|ODAS
|3,00
|400.525.898
|% -1,64
|
|TSKB
|2,06
|254.604.619
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|461.224.499
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,81
|142.295.424
|% -2,16
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6423
|16,6476
|% -0,21
|
|Euro
|17,4999
|17,5203
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1714
|20,2725
|% -0,45
|
|Frank
|17,4143
|17,5192
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4211
|4,4433
|% -0,22
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|6,60
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.521
|6.616
|-21,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.617
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,38
|
Seans Raporu
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15:36XU100
Endeks 2, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 19, 914.00 milyon TL de
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15:36YEOTK
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 60.15 lira fiyatla işlem gören hissede 940, 099 adet işlem
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15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, ARCLK, KRDMD
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15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 28 kaybederek (% -0.78 ) 2, 202
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15:31
GENTS, ULUSE, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında