***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.07.2022 17:23
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarihli, 22-1/1-32 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin halka açılmasına karar verilmiş olup halka açılma amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün izin başvurusunda bulunulmuştur.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042258
BIST
17:402.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.389
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|Önceki Kapanış
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2.410
En Düşük
2.370
17:4017,1899
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,9505
17:4017,5333
En Yüksek
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|: 0,38%
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|Önceki Kapanış
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17:40970,27
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|Önceki Kapanış
|: 962,83
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980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KFEIN
|23,34
|53.893.923
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.629.278
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.813.509
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.229.827
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,18
|27.766.462
|% -8,18
|
|GESAN
|45,94
|263.744.480
|% -5,28
|
|KRGYO
|7,38
|57.336.775
|% -4,77
|
|AKGRT
|2,61
|38.916.448
|% -4,74
|
|THYAO
|48,68
|5.164.448.839
|% 3,57
|
|EREGL
|26,66
|1.879.641.797
|% 2,22
|
|SISE
|21,24
|1.760.067.945
|% 1,14
|
|TUPRS
|246,40
|1.150.837.458
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,48
|1.067.642.908
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,76
|825.547.699
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,21
|579.327.482
|% 0,96
|
|TSKB
|2,04
|273.249.454
|% 5,15
|
|THYAO
|48,68
|5.164.448.839
|% 3,57
|
|ODAS
|2,79
|263.635.488
|% 0,36
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1725
|17,1899
|% 1,27
|
|Euro
|17,5155
|17,5333
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,4440
|20,5465
|% 1,07
|
|Frank
|17,6706
|17,7771
|% 1,28
|
|Riyal
|4,5743
|4,5973
|% 1,51
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-9,39
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,16
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Seans Raporu
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17:55AKSGY
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 403 adet işlem
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17:53BRSAN
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17:52ECILC
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, TOASO