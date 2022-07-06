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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

06.07.2022 17:23
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarihli, 22-1/1-32 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin halka açılmasına karar verilmiş olup halka açılma amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün izin başvurusunda bulunulmuştur.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042258


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