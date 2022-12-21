***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/12/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12/12/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20. ve 25. maddeleri ekteki şekilde tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088943BIST