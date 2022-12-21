***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.12.2022 12:48
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12/12/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20. ve 25. maddeleri ekteki şekilde tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088943
BIST
14:565.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 52,59
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
14:5618,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
14:5619,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
14:561.088,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.088,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler14:54
|AYCES
|107,80
|12.791.344
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|575.120.544
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|255.143.745
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.011.189
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,15
|6.900.921
|% -7,78
|
|MAKTK
|6,49
|103.248.265
|% -6,08
|
|ITTFH
|3,86
|161.990.200
|% -5,85
|
|TMPOL
|34,20
|44.803.680
|% -5,42
|
|RYSAS
|23,86
|51.506.861
|% -4,56
|
|KRDMD
|19,10
|5.252.794.225
|% 4,89
|
|THYAO
|144,50
|4.482.127.832
|% -0,96
|
|AKBNK
|20,18
|4.094.060.171
|% 0,90
|
|EREGL
|42,44
|3.811.309.131
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,94
|3.662.706.133
|% -0,15
|
|EKGYO
|8,11
|2.624.981.903
|% -0,98
|
|KRDMD
|19,10
|5.252.794.225
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,94
|3.662.706.133
|% -0,15
|
|VAKBN
|12,67
|3.546.392.868
|% -0,16
|
|YKBNK
|12,32
|3.177.707.036
|% 0,57
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6623
|18,6670
|% 0,08
|
|Euro
|19,8011
|19,8099
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5147
|22,6276
|% -0,55
|
|Frank
|20,0759
|20,1969
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9469
|4,9717
|% 0,05
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,63
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|42,00
|
|Tam
|7.338
|7.387
|-10,00
|
|Yarım
|3.565
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|1,37
|
Seans Raporu
14:54
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15:09TUREX
Yüzde 5.05 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 534, 650 adet işlem
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15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, ASELS
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15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, KRDMD, GUBRF
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15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 52 artarak (% 1.00 ) 4, 810
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15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, EGEPO, AYCES, ULUFA, DOBUR, BRKVY, OTTO, OZSUB, UMPAS, KONYA