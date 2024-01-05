Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

05.01.2024 17:54
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arzın tamamlanmasını takiben Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233244


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.629
Değişim :  1,07% |  80,89
Açılış :  7.570  
Önceki Kapanış :  7.548  
En Düşük
7.532 En Yüksek
7.629
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRSTL 14,19 127.986.427 % 10,00  
AYCES 715,00 130.041.514 % 10,00  
DIRIT 13,09 4.789.326 % 10,00  
DGGYO 33,22 20.160.300 % 10,00  
CVKMD 404,75 419.692.517 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,8369 29,8450 % 0,30  
Euro 32,7452 32,7601 % 0,23  
Sterlin 37,9215 38,1117 % 0,80  
Frank 35,0680 35,2792 % 0,61  
Riyal 7,9352 7,9750 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,27 23,30 % 0,66  
Platin 964,30 966,79 % 0,66  
Paladyum 1.043,89 1.048,54 % 0,66  
Brent Pet. 78,94 78,94 % 0,66  
Altın Ons 2.051,30 2.051,65 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru