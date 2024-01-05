***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzın tamamlanmasını takiben Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233244BIST