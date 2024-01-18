***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
18.01.2024 10:47
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/01/2024 18/01/2024 11003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241239
BIST
'
12:038.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,90
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0330,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0332,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:031.945,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.945,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler12:03
|HLGYO
|2,66
|31.163.699
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|65.044.350
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.681.074
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.338.075
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|VKFYO
|35,90
|13.503.847
|% -3,03
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.670.080.345
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|AKBNK
|42,74
|1.568.682.493
|% 1,76
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,72
|659.419.374
|% -0,68
|
|AKFGY
|1,91
|89.840.440
|% 1,06
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1413
|30,1450
|% 0,05
|
|Euro
|32,8936
|32,9186
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,1263
|38,3175
|% 0,06
|
|Frank
|34,6569
|34,8657
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0120
|8,0522
|% 0,03
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,46
|893,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,80
|934,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,36
|2.009,70
|% 0,66
|