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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

18.02.2022 04:44
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar

31 12 2021 FAALİYET RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002670


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:022.017
Değişim :  0,35% |  7,10
Açılış :  2.025  
Önceki Kapanış :  2.010  
En Yüksek
2.031 En Düşük
2.012
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 66.622,70 2.398.417 % 10,00  
ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.753.135 % 9,97  
MERIT 33,78 35.257.255 % 9,96  
DIRIT 3,72 232.372 % 9,73  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 13,6303 13,6353 % 0,39  
Euro 15,4846 15,4914 % 0,22  
Sterlin 18,5040 18,5967 % 0,35  
Frank 14,7485 14,8373 % 0,33  
Riyal 3,6217 3,6398 % 0,37  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 -7,68  
Altın Gr. 829 829 -0,13  
Cumhuriyet 5.485 5.568 -12,00  
Tam 5.476 5.613 6,48  
Yarım 2.647 2.715 3,13  
Çeyrek 1.328 1.358 1,57  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,05  
Gümüş Gr. 10,41 10,42 0,01  
B. Petrol 91,38 91,38 -1,60  
Seans Raporu 15:02
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