***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.02.2022 04:44
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Açıklamalar
31 12 2021 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002670
BIST
15:022.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,10
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
15:0213,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0535
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
15:0215,4914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0342
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
15:02829,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 829,06
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.257.255
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.732.729
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.428.863
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.345.098
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.632.403
|% -9,77
|
|PAPIL
|18,01
|18.577.973
|% -6,93
|
|THYAO
|29,20
|2.180.583.324
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,56
|721.301.345
|% 0,43
|
|EREGL
|28,08
|462.184.359
|% 0,14
|
|TUPRS
|192,80
|447.178.646
|% 0,94
|
|SISE
|13,14
|355.587.277
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|348.046.937
|% 0,25
|
|THYAO
|29,20
|2.180.583.324
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,56
|721.301.345
|% 0,43
|
|OSTIM
|1,66
|93.764.524
|% -6,21
|
|ODAS
|1,31
|56.304.765
|% 1,55
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6303
|13,6353
|% 0,39
|
|Euro
|15,4846
|15,4914
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,5040
|18,5967
|% 0,35
|
|Frank
|14,7485
|14,8373
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6217
|3,6398
|% 0,37
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,68
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.476
|5.613
|6,48
|
|Yarım
|2.647
|2.715
|3,13
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|0,01
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,60
|
Seans Raporu
15:02
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-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 18 artarak (% 0.29 ) 1, 813
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15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ISATR, ISBTR, UZERB, PNLSN, MERIT
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ERSU, DZGYO, CEOEM
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15:17
ATATP, BASCM, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:17
TUKAS, PAPIL, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında