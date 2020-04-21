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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

21.04.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/04/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Portföy Yönetimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.500.0000,- TL.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
6.500.000,-TL
Beher Pay Fiyatı
Yok
Toplam Tutar
Hisse devir gününden bir iş günü öncesinde,T.C.'ndeki tüm bankalarda bulunan şirkete ait toplam nakit tutar+110.000,-TL tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,672
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yok
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Tera Yatırım Menkul Değ.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yok
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yok
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yok
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Pazarlık Usulü
Açıklamalar

Şirketimizin 13/04/2020 tarih 20-1/1-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının 
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ye satılması konusunda sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839588


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 77,00 226.499 % 10,00  
RTALB 12,65 4.276.042 % 10,00  
OSMEN 8,80 68.122 % 10,00  
SRVGY 12,66 5.164.127 % 9,99  
DOKTA 29,10 40.663.014 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5650 8,6080 % -0,42  
Frank 7,1937 7,2370 % 0,75  
Riyal 1,8574 1,8668 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.681 1.682 -13,98  
Altın Gr. 378 378 -0,26  
Cumhuriyet 2.426 2.485 0,70  
Tam 2.490 2.549 -10,70  
Yarım 1.213 1.244 0,40  
Çeyrek 608 622 0,20  
Gümüş.Ons 14,76 14,80 -0,53  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,10  
B. Petrol 20,32 20,32 -5,25  
Seans Raporu
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