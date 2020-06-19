***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/04/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıŞeker Portföy Yönetimi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPortföy YönetimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.500.000,00.- TL.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19/06/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı6.500.000,00.-TLBeher Pay FiyatıYokToplam Tutar1,068,826.14.-TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,673İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıYokVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTera Menkul Değerler A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPazarlık UsulüAçıklamalar20.04.2020 Tarihinde Şirketimizin sahip olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. hisselerinin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12.06.2020 Tarih ve 12233903-350.07-E.5959 sayılı izin çerçevesinde 19.06.2020 tarihi itibariyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852036BIST