***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -142.224 -306.032 1.853.336 8.028.928 4.787.128 45.416.261 45.416.261Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler454.649 4.332.479 -4.787.128 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-432.601 52.772 1.578.333 1.198.504 1.198.504Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765Transferler164.527 1.413.806 -1.578.333Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)767.877 -307.074 0 6.237.958 6.698.761 6.698.761Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.803.107 -6.650.204Dönem Karı (Zararı)6.237.958 1.578.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.131.842 17.451.124Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 682.478 798.961Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 776.039 -1.264.844Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 776.039 -1.264.844Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 10.589.178 13.667.667Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 10.589.178 13.667.667Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 12.004.835 2.522.313Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 12.004.835 2.522.313Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -1.920.688 1.727.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.450.463 -28.410.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -27.944.268 -35.417.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -27.944.268 -35.417.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.627.558 -1.411.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 22.762.071 27.263.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 22.762.071 27.263.357Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerDevam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.895.824 -18.844.264İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-16.895.824 -18.844.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.919.337 -9.380.651Alınan Faiz7.265.053 3.493.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -581.099 -423.980Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)16 -800.184 -438.414Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 98.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.091.126 -30.373.520Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-23.776.547 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-30.043.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-314.579 -330.275Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -314.579 -330.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.318.013 40.706.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.363.762 43.206.900Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8.363.762 43.206.900Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.708Ödenen Temettüler-2.500.000Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları24 -789.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.970.006 3.683.176Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.970.006 3.683.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.409.243 15.726.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.439.237 19.409.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.247.648 21.151.733Finansal Yatırımlar4 123.380.742 110.784.550Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.801.453 7.218.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar111.579.289 103.566.110Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar111.579.289 103.566.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 112.711.745 91.833.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 36.782 730İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.674.963 91.832.669Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 257.144 586.622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 257.144 586.622Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 295.050 1.514.927Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM262.892.329 225.871.231Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 927.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR263.820.154 225.871.231DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 1.291.226 2.035.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.291.226 2.035.358Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 20.476.856 20.572.790Binalar20.159.352 20.241.861Mobilya ve Demirbaşlar317.504 330.929Kullanım Hakkı Varlıkları11 382.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar237.007 290.510Bilgisayar Yazılımları11 237.007 290.510Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 141.122Diğer Duran Varlıklar21.773 29.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.550.380 22.927.898TOPLAM VARLIKLAR286.370.534 248.799.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar105.733.278 97.115.767İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.733.278 97.115.767Kiralama İşlemlerinden Borçlar253.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları36.859.529 32.615.767Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar68.620.000 64.500.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 119.705.560 96.943.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar119.705.560 96.943.489Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 4.732.797 5.047.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.732.797 5.047.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 0 505.134Kısa Vadeli Karşılıklar778.391 641.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar778.391 641.877Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.323.857 270.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.323.857 270.523ARA TOPLAM232.273.883 200.524.291Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 8.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER232.282.242 200.524.291UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar176.300 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar176.300 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar176.300İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar3.098.466 2.597.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.098.466 2.597.088Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 0 1.562.985Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.274.766 4.160.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER235.557.008 204.684.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 50.813.526 44.114.765Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -560.334 -253.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-560.334 -253.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 193.052 -574.825Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)193.052 -574.825Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)193.052 -574.825Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.472.512 2.307.985Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 11.275.213 9.861.407Net Dönem Karı veya Zararı6.237.958 1.578.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.813.526 44.114.765TOPLAM KAYNAKLAR286.370.534 248.799.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 15.532.738.610 12.807.996.030Satışların Maliyeti17 -15.490.582.047 -12.770.458.003TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.156.563 37.538.027BRÜT KAR (ZARAR)42.156.563 37.538.027Genel Yönetim Giderleri18 -34.474.253 -28.904.213Pazarlama Giderleri18 -5.822.470 -4.895.981Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 22.113.949 18.282.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -157.726 -12.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.816.063 22.007.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.816.063 22.007.470Finansman Giderleri21 -18.963.024 -17.636.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.853.039 4.370.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.920.688 -1.277.027Dönem Vergi (Gideri) Geliri-505.134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.920.688 -771.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.773.727 3.093.605DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-535.769 -1.515.272DÖNEM KARI (ZARARI)6.237.958 1.578.333Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.237.958 1.578.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13 -307.074 52.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-307.074 52.772Dönem Vergi (Gideri) Geliri-393.684 67.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri86.610 -14.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15 767.877 -432.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 767.877 -432.601Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri984.458 -559.174Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-216.581 126.573DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)460.803 -379.829TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.698.761 1.198.504Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.698.761 1.198.504http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822305BIST