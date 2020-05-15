***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -205.011 -574.825 2.307.986 9.813.157 1.578.333 44.114.764 44.114.764Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.049 0 164.526 1.409.757 -1.578.333 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-246.918 0Dönem Karı (Zararı)-1.053.845 -1.300.763 -1.300.763Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -200.962 -821.743 2.472.512 11.222.914 -1.053.845 42.814.001 42.814.001Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -560.334 193.052 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Transferler0 0 213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.250 -166.170 3.110.408 2.992.488 2.992.488Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -512.085 26.882 2.685.725 17.299.959 3.110.408 53.806.014 53.806.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.727.527 -24.787.642Dönem Karı (Zararı)3.110.408 -1.053.845Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.244.146 -545.315Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-133.738 -508.530Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.081.938 9.423.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 -99.592 -122.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-734.457 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-734.457 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.698.521 4.210.815Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.698.521 4.210.815Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.047.712 4.042.858Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.047.712 4.042.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler101.302 1.292.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler30.738.313 -36.247.515Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 22.244.067 -19.906.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22.244.067 -19.906.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-349.883 -1.558.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-349.883 -1.558.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 9.667.823 -15.422.094İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.667.823 -15.422.094Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-823.694 639.696İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-823.694 639.696Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.766.783 -27.877.689Alınan Faiz3.766.996 3.422.275Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıVergi İadeleri (Ödemeleri)193.748 -431.184Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)98.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.717.990 25.000.322Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-31.190.874 26.405.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.447.834 -1.350.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -974.950 -54.752Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-974.950 -54.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.005.212 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.907.623 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-2.907.623Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-346.150Türev Araçlardan Nakit GirişleriDurdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları21 -751.439YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.325 212.680NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.325 212.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.439.237 19.409.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.443.562 19.621.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.793.253 26.247.648Finansal Yatırımlar4 134.428.454 123.380.742Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar12.684.445 11.801.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar121.744.009 111.579.289Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar121.744.009 111.579.289Ticari Alacaklar6 90.467.677 112.711.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar186.617 36.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 90.281.060 112.674.963Peşin Ödenmiş Giderler9 2.615.703 257.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.615.703 257.144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 193.748 295.050ARA TOPLAM250.498.835 262.892.329Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 946.309 927.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR251.445.144 263.820.154DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 1.641.109 1.291.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.641.109 1.291.226Maddi Duran Varlıklar10 21.352.215 20.476.856Binalar20.138.725 20.159.352Mobilya ve Demirbaşlar505.175 317.504Diğer Maddi Duran Varlıklar708.315 0Kullanım Hakkı Varlıkları11 327.431 382.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar194.691 237.007Bilgisayar Yazılımları11 194.691 237.007Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 453.367 141.122Diğer Duran Varlıklar21.773 21.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.990.586 22.550.380TOPLAM VARLIKLAR275.435.730 286.370.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 82.597.377 105.733.278İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.597.377 105.733.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar377.370 253.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları32.220.007 36.859.529Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar50.000.000 68.620.000Ticari Borçlar6 129.373.382 119.705.560İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.327.268İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar127.046.114 119.705.560Diğer Borçlar7 3.909.104 4.732.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.909.104 4.732.797Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.268.330Kısa Vadeli Karşılıklar997.574 778.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 997.574 778.391Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 215.072 1.323.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 215.072 1.323.857ARA TOPLAM218.360.839 232.273.883Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler21 17.692 8.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.378.531 232.282.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 176.300Uzun Vadeli Karşılıklar3.251.185 3.098.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.251.185 3.098.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.251.185 3.274.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER221.629.716 235.557.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 53.806.014 50.813.526Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -512.085 -560.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-512.085 -560.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 26.882 193.052Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)26.882 193.052Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)26.882 193.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.685.725 2.472.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.299.959 11.275.213Net Dönem Karı veya Zararı3.110.408 6.237.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.806.014 50.813.526TOPLAM KAYNAKLAR275.435.730 286.370.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.485.308.339 3.438.232.134Satışların Maliyeti17 -5.471.210.322 -3.429.969.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.098.017 8.262.825BRÜT KAR (ZARAR)14.098.017 8.262.825Genel Yönetim Giderleri18 -9.431.423 -8.678.497Pazarlama Giderleri18 -1.803.076 -795.019Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.698.521 6.177.017Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.373.479 -35.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.188.560 4.931.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.188.560 4.931.075Finansman Giderleri-2.941.461 -4.943.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.247.099 -12.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.002.953 -431.184Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.268.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 265.377 -431.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.244.146 -443.261DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19 -133.738 -610.584DÖNEM KARI (ZARARI)3.110.408 -1.053.845Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.110.408 -1.053.845Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.249Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları61.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.609Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-166.170 -246.918Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-213.038 -316.562Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.868 69.644DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-117.921 -246.918TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.992.487 -1.300.763Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.992.487 -1.300.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845573BIST