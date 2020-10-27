***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.764 44.114.764Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.298 164.527 1.361.508 -1.578.333 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)522.690 1.675.291 2.197.982 2.197.982Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -52.135 -200.962 2.472.512 11.222.915 1.675.291 46.312.746 46.312.746Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Transferler213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-108.772 17.023.938 14.671.577 31.586.742 31.586.742Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 84.280 2.685.725 17.299.958 14.671.577 82.400.269 82.400.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.678.404 -38.911Dönem Karı (Zararı)14.671.577 1.675.291Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.315.698 13.539.371Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler609.281 354.181Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.212.285 11.479.572Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.212.285 11.479.572Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10,11 -30.183.981 3.658.491Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-30.183.981 3.658.491Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -2.953.283 -1.952.873Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.380.170 -3.294.153Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.407.024 14.147.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.407.024 14.147.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.077.260 1.318.373İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.077.260 1.318.373Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.156.165 -19.243.672İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)99.156.165 -19.243.672Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.052.051 483.922İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.052.051 483.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.024.291 11.920.509Alınan Faiz-9.654.113 -11.479.572Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -479.848YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI68.369.547 23.727.756Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları69.760.649 23.906.225Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.480.460 -178.469Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.480.460 -178.469Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler89.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.469.514 -26.289.924Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.304.015 -25.808.011Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-33.304.015 -25.808.011Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-165.499 -481.913Ödenen TemettülerYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.221.629 -2.601.079NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.221.629 -2.601.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.439.237 19.409.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 32.660.866 16.808.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 44.989.989 26.247.648Finansal Yatırımlar4 153.564.723 123.380.742Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar12.673.288 11.801.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar140.891.435 111.579.289Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar140.891.435 111.579.289Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 215.118.770 112.711.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 36.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar215.118.770 112.674.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 1.372.310 257.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.372.310 257.144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.309.195 295.050Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM416.354.987 262.892.329Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar927.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR416.354.987 263.820.154DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 7.230.373 1.291.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.230.373 1.291.226Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 42.611.533 20.476.856Binalar10 41.377.392 20.159.352Mobilya ve Demirbaşlar10 1.234.141 317.504Kullanım Hakkı Varlıkları216.896 382.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 418.929 237.007Bilgisayar Yazılımları11 418.929 237.007Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 0 141.122Diğer Duran Varlıklar21.773 21.773İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21.773 21.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.499.504 22.550.380TOPLAM VARLIKLAR466.854.491 286.370.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar148.229.372 105.733.278İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 148.229.372 105.733.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar265.636 253.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları68.963.736 36.859.529Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar79.000.000 68.620.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 218.861.725 119.705.560İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 2.800.875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 216.060.850 119.705.560Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 5.809.973 4.732.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.809.973 4.732.797Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 2.807.756 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 976.335 778.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar976.335 778.391Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 195.534 1.323.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler195.534 1.323.857ARA TOPLAM376.880.695 232.273.883Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler8.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.880.695 232.282.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 176.300İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.343.817 3.098.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.343.817 3.098.466Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.229.710 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.573.527 3.274.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER384.454.222 235.557.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.400.269 50.813.526Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.463.604 -560.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 16.463.604 -560.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 84.280 193.052Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)84.280 193.052Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)84.280 193.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.685.725 2.472.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.299.958 11.275.213Net Dönem Karı veya Zararı14.671.577 6.237.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.400.269 50.813.526TOPLAM KAYNAKLAR466.854.491 286.370.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 19.314.308.268 9.610.744.024 7.046.551.336 3.299.298.716Satışların Maliyeti17 -19.266.523.460 -9.584.165.682 -7.028.160.456 -3.288.901.354TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.784.808 26.578.342 18.390.880 10.397.362Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)47.784.808 26.578.342 18.390.880 10.397.362Genel Yönetim Giderleri-28.606.069 -24.943.890 -10.251.908 -7.718.921Pazarlama Giderleri-6.975.762 -4.188.462 -2.805.494 -1.460.613Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.786.565 17.362.343 5.001.432 3.944.193Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.674.539 -142.645 0 -44.676ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.315.003 14.665.688 10.334.910 5.117.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.315.003 14.665.688 10.334.910 5.117.345Finansman Giderleri-9.690.143 -14.943.270 -3.939.730 -4.888.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.624.860 -277.582 6.395.180 228.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.953.283 1.952.873 -2.491.242 400.123Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.807.756 -1.768.462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -145.527 1.952.873 -722.780 400.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.671.577 1.675.291 3.903.938 628.987DÖNEM KARI (ZARARI)14.671.577 1.675.291 3.903.938 628.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.671.577 1.675.291 3.903.938 628.987Ana Ortaklık Payları0 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.463.068 0 16.463.068 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları20.578.834 0 20.578.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.115.766 0 -4.115.766 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-108.773 522.690 -246.608 347.916Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-139.452 670.116 -316.164 446.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.679 -147.426 69.556 -98.130DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.354.295 522.690 16.216.460 347.916TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.025.872 2.197.981 20.120.398 976.903Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.025.872 2.197.981 20.120.398 976.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884544BIST