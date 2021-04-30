***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:55
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -560.334 193.052 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.250 -166.170 3.110.408 2.992.488 2.992.488
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunm 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -512.085 26.882 2.685.725 17.299.959 3.110.408 53.806.014 53.806.014
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 16.213.287 7.370 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.387 94.285.387
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.505 9.666.344 9.475.839 9.475.839
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 16.213.287 -183.135 4.449.580 30.920.475 9.666.344 92.261.677 92.261.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.160.184 31.727.527
Dönem Karı (Zararı)
9.666.344 3.110.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.666.344 3.244.146
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-133.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.161.029 -6.081.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-221.123 -99.592
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-105.885 -734.457
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-105.885 -734.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.443.667 5.698.521
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.443.667 5.698.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.799.480 -11.047.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
65.799.480 -11.047.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.755.110 101.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.807.348 30.738.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.815.608 22.244.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.815.608 22.244.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.080 -349.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-497.080 -349.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.494.660 9.667.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.494.660 9.667.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-823.694
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-823.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.020.025 27.766.783
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
11.241.530 3.766.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-366.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
193.748
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
265.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.081.593 -27.717.990
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-1.822.533
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.149.119 -31.190.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.447.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.941 -974.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.941 -974.950
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.148.908 -4.005.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.080.022 -2.907.623
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
11.080.022 -2.907.623
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-728.930 -346.150
Ödenen Temettüler
-11.500.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-751.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.929.683 4.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.929.683 4.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.915.241 17.439.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.844.924 17.443.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 74.648.368 61.408.657
Finansal Yatırımlar
4 79.403.418 167.668.551
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 12.155.045 12.445.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.248.373 155.222.901
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 67.248.373 155.222.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 265.047.301 199.231.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 16.128 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 265.031.173 199.231.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.650.059 894.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.650.059 894.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
421.749.146 429.203.836
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.749.146 429.203.836
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 7.517.923 7.020.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.517.923 7.020.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 44.671.282 44.816.892
Binalar
10 41.336.138 41.356.765
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.624.807 2.705.001
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 710.337 755.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 8.088.966 161.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
943.922 1.011.192
Bilgisayar Yazılımları
11 943.922 1.011.192
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
16.284 23.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.238.377 53.033.796
TOPLAM VARLIKLAR
482.987.523 482.237.632
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
166.413.982 159.779.346
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
166.413.982 159.779.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.288.304 208.510
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 88.125.678 96.570.836
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 70.000.000 63.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 208.091.683 210.586.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 208.091.683 210.586.343
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 4.308.669 7.011.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.308.669 7.011.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.560.688 1.006.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
977.924 1.010.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 977.924 1.010.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 347.684 241.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 347.684 241.801
ARA TOPLAM
382.700.630 379.636.092
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.700.630 379.636.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.659.911 3.831.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.659.911 3.831.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.365.305 4.484.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.025.216 8.315.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
390.725.846 387.951.795
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.261.677 94.285.837
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 16.213.287 16.213.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.213.287 16.213.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -183.134 7.370
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-183.134 7.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-183.134 7.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.449.580 2.685.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 30.920.475 17.299.958
Net Dönem Karı veya Zararı
9.666.344 26.884.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.261.677 94.285.837
TOPLAM KAYNAKLAR
482.987.523 482.237.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 8.327.282.989 5.485.308.339
Satışların Maliyeti
17 -8.276.263.103 -5.471.210.322
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.019.886 14.098.017
BRÜT KAR (ZARAR)
51.019.886 14.098.017
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.679.366 -9.431.423
Pazarlama Giderleri
18 -3.549.198 -1.803.076
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.985.104 1.893.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.356.001 -49.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.420.425 4.707.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.420.425 4.707.224
Finansman Gelirleri
20 3.566.409 3.409.478
Finansman Giderleri
21 -26.565.381 -3.869.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.421.453 4.247.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.755.109 -1.002.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.826.237 -1.268.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 71.128 265.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.666.344 3.244.146
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.666.344 3.110.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.666.344 3.110.408
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 48.249
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 61.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -13.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-286.229 -166.170
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-238.367 -213.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.862 46.868
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-286.229 -117.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.380.115 2.992.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.380.115 2.992.487
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933621
BIST