***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -560.334 193.052 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.250 -166.170 3.110.408 2.992.488 2.992.488Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunm 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -512.085 26.882 2.685.725 17.299.959 3.110.408 53.806.014 53.806.014Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 16.213.287 7.370 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.387 94.285.387Transferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-190.505 9.666.344 9.475.839 9.475.839Kar Payları-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 16.213.287 -183.135 4.449.580 30.920.475 9.666.344 92.261.677 92.261.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.160.184 31.727.527Dönem Karı (Zararı)9.666.344 3.110.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.666.344 3.244.146Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-133.738Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler77.161.029 -6.081.938Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-221.123 -99.592Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-105.885 -734.457Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-105.885 -734.457Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.443.667 5.698.521Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.443.667 5.698.521Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler65.799.480 -11.047.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler65.799.480 -11.047.712Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.755.110 101.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-68.807.348 30.738.313Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.815.608 22.244.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.815.608 22.244.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-497.080 -349.883İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-497.080 -349.883Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.494.660 9.667.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.494.660 9.667.823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-823.694İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-823.694Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.020.025 27.766.783Ödenen FaizAlınan Faiz11.241.530 3.766.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-366.921Vergi İadeleri (Ödemeleri)193.748Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)265.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.081.593 -27.717.990Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-1.822.533Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.149.119 -31.190.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.447.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.941 -974.950Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.941 -974.950Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.148.908 -4.005.212Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.080.022 -2.907.623Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri11.080.022 -2.907.623Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-728.930 -346.150Ödenen Temettüler-11.500.000Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-751.439YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.929.683 4.325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.929.683 4.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.915.241 17.439.237DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.844.924 17.443.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 74.648.368 61.408.657Finansal Yatırımlar4 79.403.418 167.668.551Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 12.155.045 12.445.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar67.248.373 155.222.901Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 67.248.373 155.222.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 265.047.301 199.231.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 16.128 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 265.031.173 199.231.693Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler2.650.059 894.935İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.650.059 894.935Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM421.749.146 429.203.836Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR421.749.146 429.203.836DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 7.517.923 7.020.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.517.923 7.020.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 44.671.282 44.816.892Binalar10 41.336.138 41.356.765Mobilya ve Demirbaşlar10 2.624.807 2.705.001Diğer Maddi Duran Varlıklar10 710.337 755.126Kullanım Hakkı Varlıkları11 8.088.966 161.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar943.922 1.011.192Bilgisayar Yazılımları11 943.922 1.011.192Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar16.284 23.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.238.377 53.033.796TOPLAM VARLIKLAR482.987.523 482.237.632KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar166.413.982 159.779.346İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar166.413.982 159.779.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.288.304 208.510İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 88.125.678 96.570.836Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 70.000.000 63.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 208.091.683 210.586.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 208.091.683 210.586.343Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 4.308.669 7.011.579İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.308.669 7.011.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 2.560.688 1.006.233Kısa Vadeli Karşılıklar977.924 1.010.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 977.924 1.010.790Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 347.684 241.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 347.684 241.801ARA TOPLAM382.700.630 379.636.092Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.700.630 379.636.092UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.659.911 3.831.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.659.911 3.831.408Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.365.305 4.484.295Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.025.216 8.315.703TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER390.725.846 387.951.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.261.677 94.285.837Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 16.213.287 16.213.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.213.287 16.213.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -183.134 7.370Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-183.134 7.370Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-183.134 7.370Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.449.580 2.685.725Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 30.920.475 17.299.958Net Dönem Karı veya Zararı9.666.344 26.884.372TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.261.677 94.285.837TOPLAM KAYNAKLAR482.987.523 482.237.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 8.327.282.989 5.485.308.339Satışların Maliyeti17 -8.276.263.103 -5.471.210.322TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.019.886 14.098.017BRÜT KAR (ZARAR)51.019.886 14.098.017Genel Yönetim Giderleri18 -13.679.366 -9.431.423Pazarlama Giderleri18 -3.549.198 -1.803.076Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.985.104 1.893.407Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.356.001 -49.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.420.425 4.707.224FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.420.425 4.707.224Finansman Gelirleri20 3.566.409 3.409.478Finansman Giderleri21 -26.565.381 -3.869.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.421.453 4.247.099Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.755.109 -1.002.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.826.237 -1.268.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 71.128 265.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.666.344 3.244.146DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-133.738DÖNEM KARI (ZARARI)9.666.344 3.110.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.666.344 3.110.408Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 48.249Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 61.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -13.609Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-286.229 -166.170Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-238.367 -213.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-47.862 46.868DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-286.229 -117.921TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.380.115 2.992.487Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.380.115 2.992.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933621BIST