***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar31.586.742Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 84.280 16.463.604 2.685.725 17.299.958 14.671.577 82.400.269 82.400.269Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Transferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.169 5.600.000 4.951.187 10.472.018 10.472.018Kar Payları-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -71.799 21.813.287 4.449.580 30.920.475 4.951.187 93.257.855 93.257.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.632.007 -19.678.404Dönem Karı (Zararı)4.951.187 14.671.577Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.283.369 -19.315.698Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.050.771 609.281Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.351.378 13.212.285Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.351.378 13.212.285Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 41.924.971 -30.183.981Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler41.924.971 -30.183.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -4.043.751 -2.953.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.251.236 -5.380.170Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.305.219 -102.407.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.305.219 -102.407.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-605.839 -1.077.260İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-605.839 -1.077.260Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.301.905 99.156.165İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.301.905 99.156.165Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.860.389 -1.052.051İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.860.389 -1.052.051Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları70.485.792 -10.024.291Alınan Faiz5.146.215 -9.654.113Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.949.281 68.369.547Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-35.718.786 69.760.649Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -430.134 -1.480.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.134 -1.480.460Alınan Temettüler199.639 89.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.363.873 -33.469.514Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.336.001 -33.304.015Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.336.001 -33.304.015Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.527.872 -165.499Ödenen Temettüler-11.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.318.853 15.221.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.318.853 15.221.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.915.241 17.439.237DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 43.234.094 32.660.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.021.289 61.408.657Finansal Yatırımlar4 68.438.360 167.668.551Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 12.178.270 12.445.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar56.260.090 155.222.901Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 56.260.090 155.222.901Ticari Alacaklar6 256.536.911 199.231.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 256.536.911 199.231.693Peşin Ödenmiş Giderler1.500.774 894.935İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.500.774 894.935Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 4.158.393 0ARA TOPLAM384.655.727 429.203.836Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR384.655.727 429.203.836DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 7.020.843Maddi Duran Varlıklar51.368.700 44.816.892Binalar10 48.294.883 41.356.765Mobilya ve Demirbaşlar10 2.453.057 2.705.001Diğer Maddi Duran Varlıklar620.760 755.126Kullanım Hakkı Varlıkları11 91.660 161.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar897.512 1.011.192Bilgisayar Yazılımları11 897.512 1.011.192Ertelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar16.285 23.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.210.598 53.033.796TOPLAM VARLIKLAR443.866.325 482.237.632KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar208.510İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 128.912.622 96.570.836Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 66.377.000 63.000.000Ticari Borçlar136.284.439 210.586.343İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.021.884 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 135.262.555 210.586.343Diğer Borçlar4.151.190 7.011.579İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.151.190 7.011.579Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 4.038.882 1.006.233Kısa Vadeli Karşılıklar890.760 1.010.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 890.760 1.010.790Diğer Kısa92UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar3.365.940 3.831.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.365.940 3.831.408Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.863.153 4.484.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.229.093 8.315.703TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER350.608.470 387.951.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.257.855 94.285.837Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.813.287 16.213.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 21.813.287 16.213.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-71.799 7.370Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-71.799 7.370Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 -71.799 7.370Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.449.580 2.685.725Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 30.920.475 17.299.958Net Dönem Karı veya Zararı4.951.187 26.884.372TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.257.855 94.285.837TOPLAM KAYNAKLAR443.866.325 482.237.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18.985.240.456 19.314.308.268 4.233.099.494 7.046.551.337Satışların Maliyeti-18.890.124.895 -19.266.523.460 -4.211.775.534 -7.028.160.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.115.561 47.784.808 21.323.960 18.390.881Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)95.115.561 47.784.808 21.323.960 18.390.881Genel Yönetim Giderleri-40.928.710 -28.606.069 -13.760.078 -10.251.908Pazarlama Giderleri-9.911.630 -6.975.762 -3.124.313 -2.805.494Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.859.045 6.697.166 1.363.429 3.683.067Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.367.974 -396.301 -750 -49.045.466 -11.751.500 -11.062.285 -5.023.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.994.938 17.624.860 -1.743.851 6.387.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.043.751 -2.953.283 -15.565 -2.491.242Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.038.882 -2.807.756 23.083 -1.768.462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.869 -145.527 -38.648 -722.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.951.187 14.671.577 -1.759.416 3.896.397DÖNEM KARI (ZARARI)4.951.187 14.671.577 -1.759.416 3.896.397Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.951.187 14.671.577 -1.759.416 3.896.397Ana Ortaklık Payları0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.600.000 16.463.067 5.600.000 16.463.067Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları7.000.000 20.578.834 7.000.000 20.578.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.400.000 -4.115.767 -1.400.000 -4.115.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-79.169 -108.772 -47.755 -246.608Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-105.181 -139.451 -63.674 -316.164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.012 30.679 15.919 69.556DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.520.831 16.354.295 5.552.245 16.216.459TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.472.018 31.025.872 3.792.829 20.112.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.472.018 31.025.872 3.792.829 20.112.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972569BIST