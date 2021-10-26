***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 18:25
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
31.586.742
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 84.280 16.463.604 2.685.725 17.299.958 14.671.577 82.400.269 82.400.269
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.169 5.600.000 4.951.187 10.472.018 10.472.018
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -71.799 21.813.287 4.449.580 30.920.475 4.951.187 93.257.855 93.257.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.632.007 -19.678.404
Dönem Karı (Zararı)
4.951.187 14.671.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.283.369 -19.315.698
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.050.771 609.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.351.378 13.212.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.351.378 13.212.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 41.924.971 -30.183.981
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
41.924.971 -30.183.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.043.751 -2.953.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.251.236 -5.380.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.305.219 -102.407.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.305.219 -102.407.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-605.839 -1.077.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-605.839 -1.077.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.301.905 99.156.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.301.905 99.156.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.860.389 -1.052.051
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.860.389 -1.052.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.485.792 -10.024.291
Alınan Faiz
5.146.215 -9.654.113
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.949.281 68.369.547
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-35.718.786 69.760.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -430.134 -1.480.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.134 -1.480.460
Alınan Temettüler
199.639 89.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.363.873 -33.469.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.336.001 -33.304.015
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.336.001 -33.304.015
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.527.872 -165.499
Ödenen Temettüler
-11.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.318.853 15.221.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.318.853 15.221.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.915.241 17.439.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.234.094 32.660.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.021.289 61.408.657
Finansal Yatırımlar
4 68.438.360 167.668.551
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 12.178.270 12.445.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.260.090 155.222.901
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 56.260.090 155.222.901
Ticari Alacaklar
6 256.536.911 199.231.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.536.911 199.231.693
Peşin Ödenmiş Giderler
1.500.774 894.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.500.774 894.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 4.158.393 0
ARA TOPLAM
384.655.727 429.203.836
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
384.655.727 429.203.836
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 7.020.843
Maddi Duran Varlıklar
51.368.700 44.816.892
Binalar
10 48.294.883 41.356.765
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.453.057 2.705.001
Diğer Maddi Duran Varlıklar
620.760 755.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 91.660 161.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
897.512 1.011.192
Bilgisayar Yazılımları
11 897.512 1.011.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
16.285 23.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.210.598 53.033.796
TOPLAM VARLIKLAR
443.866.325 482.237.632
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.510
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 128.912.622 96.570.836
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 66.377.000 63.000.000
Ticari Borçlar
136.284.439 210.586.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.021.884 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 135.262.555 210.586.343
Diğer Borçlar
4.151.190 7.011.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.151.190 7.011.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.038.882 1.006.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
890.760 1.010.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 890.760 1.010.790
Diğer Kısa92
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.365.940 3.831.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.365.940 3.831.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.863.153 4.484.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.229.093 8.315.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
350.608.470 387.951.795
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.257.855 94.285.837
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.813.287 16.213.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 21.813.287 16.213.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.799 7.370
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-71.799 7.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -71.799 7.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.449.580 2.685.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 30.920.475 17.299.958
Net Dönem Karı veya Zararı
4.951.187 26.884.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.257.855 94.285.837
TOPLAM KAYNAKLAR
443.866.325 482.237.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18.985.240.456 19.314.308.268 4.233.099.494 7.046.551.337
Satışların Maliyeti
-18.890.124.895 -19.266.523.460 -4.211.775.534 -7.028.160.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.115.561 47.784.808 21.323.960 18.390.881
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
95.115.561 47.784.808 21.323.960 18.390.881
Genel Yönetim Giderleri
-40.928.710 -28.606.069 -13.760.078 -10.251.908
Pazarlama Giderleri
-9.911.630 -6.975.762 -3.124.313 -2.805.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.859.045 6.697.166 1.363.429 3.683.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.367.974 -396.301 -750 -49.045.466 -11.751.500 -11.062.285 -5.023.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.994.938 17.624.860 -1.743.851 6.387.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.043.751 -2.953.283 -15.565 -2.491.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.038.882 -2.807.756 23.083 -1.768.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.869 -145.527 -38.648 -722.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.951.187 14.671.577 -1.759.416 3.896.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.951.187 14.671.577 -1.759.416 3.896.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.951.187 14.671.577 -1.759.416 3.896.397
Ana Ortaklık Payları
0 0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.600.000 16.463.067 5.600.000 16.463.067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7.000.000 20.578.834 7.000.000 20.578.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.400.000 -4.115.767 -1.400.000 -4.115.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-79.169 -108.772 -47.755 -246.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-105.181 -139.451 -63.674 -316.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.012 30.679 15.919 69.556
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.520.831 16.354.295 5.552.245 16.216.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.472.018 31.025.872 3.792.829 20.112.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.472.018 31.025.872 3.792.829 20.112.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972569
BIST