***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler213.213 6.024.745 -6.237.958 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-185.682 16.773.621 26.884.372 43.472.311 43.472.311Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Transferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)151.898 4.894.400 18.710.802 23.757.100 23.757.100Kar Payları-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 159.268 21.107.687 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.508.720 53.217.344Dönem Karı (Zararı)18.710.802 26.884.372Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.002.701 16.270.357Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.417.470 909.969Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.368.123Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-18.368.123Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.629.191 624.831Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 4.629.191 624.831Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler47.211.631 1.875.549Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler47.211.631 1.875.549Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler810.806 8.571.186Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 810.806 8.571.186Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 8.301.726 4.288.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.675.228 -2.737.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.825.378 -86.519.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -111.825.378 -86.519.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler126.014.183 -59.267.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.981.529 90.880.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.981.529 90.880.781Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.504.894 52.169.999İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)40.504.894 52.169.999Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.388.731 40.417.729Alınan Faiz8.830.626 14.055.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.385.796 -212.807Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.324.841 -1.043.122YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.392.511 -48.147.317Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-41.804.751 -46.203.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.587.760 -1.944.066Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -7.587.760 -1.944.066FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.429.323 15.405.977Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-57.130.902 15.931.093Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-57.130.902 15.931.093Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.798.421 -525.116Ödenen Temettüler-11.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.686.886 20.476.004Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.686.886 20.476.004DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.915.241 17.439.237DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 62.602.127 37.915.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 78.228.228 61.408.657Finansal Yatırımlar4 77.692.824 167.668.551Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 12.595.225 12.445.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar65.097.599 155.222.901Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 65.097.599 155.222.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 311.111.918 199.231.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 311.111.918 199.231.693Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler1.025.014 894.935İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.025.014 894.935Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM468.057.984 429.203.836Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR468.057.984 429.203.836DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 8.332.654 7.020.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.332.654 7.020.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar51.279.489 44.816.892Binalar10 48.274.256 41.356.765Mobilya ve Demirbaşlar10 2.429.262 2.705.001Diğer Maddi Duran Varlıklar575.971 755.126Kullanım Hakkı Varlıkları11 76.840 161.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar807.335 1.011.192Bilgisayar Yazılımları11 807.335 1.011.192Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar35.844 23.542İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar35.844 23.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.532.162 53.033.796TOPLAM VARLIKLAR528.590.146 482.237.632KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar199.126.604 159.779.346İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar199.126.604 159.779.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar112.708 208.510İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 118.013.896 96.570.836Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 81.000.000 63.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar198.763.121 210.586.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 198.763.121 210.586.343Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar4.668.968 7.011.579İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.668.968 7.011.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 4.269.109 1.006.233Kısa Vadeli Karşılıklar1.195.679 1.010.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.195.679 1.010.790Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.109.236 241.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.109.236 241.801ARA TOPLAM412.132.717 379.636.092Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER412.132.717 379.636.092UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar4.528.813 3.831.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.528.813 3.831.408Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.385.679 4.484.295Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.914.492 8.315.703TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER422.047.209 387.951.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.542.937 94.285.837Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.107.687 16.213.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 21.107.687 16.213.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.268 7.370Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.268 7.370Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 159.268 7.370Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.449.580 2.685.725Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 30.920.475 17.299.958Net Dönem Karı veya Zararı18.710.802 26.884.372TOPLAM ÖZKAYNAKLAR106.542.937 94.285.837TOPLAM KAYNAKLAR528.590.146 482.237.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 25.711.284.826 26.834.841.824Satışların Maliyeti17 -25.581.857.676 -26.759.772.997TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.427.150 75.068.827BRÜT KAR (ZARAR)129.427.150 75.068.827Genel Yönetim Giderleri18 -61.354.557 -43.945.893Pazarlama Giderleri18 -13.806.656 -10.456.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 20.042.873 5.280.660Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.368.543 -399.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.940.267 25.548.157FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.940.267 25.548.157Finansman Gelirleri21 11.203.163 23.211.024Finansman Giderleri22 -57.130.902 -17.585.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.012.528 31.173.194Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.301.726 -4.288.822Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -8.616.152 -3.867.017Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 314.426 -421.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.710.802 26.884.372DÖNEM KARI (ZARARI)18.710.802 26.884.372Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları18.710.802 26.884.372Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.894.400 16.773.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.894.400 16.773.621Dönem Vergi (Gideri) Geliri6.059.200 20.967.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.164.800 -4.193.405Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15 151.898 -185.682Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler151.898 -185.682Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri202.908 -238.054Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-51.010 52.372DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.046.298 16.587.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.757.100 43.472.311Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları23.757.100 43.472.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002668BIST