***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 16.213.287 7.370 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.387 94.285.387Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372 0 0Toplam Kapsamlı -190.505 9.666.344 9.475.839 9.475.839Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları-11.500.000 masıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 16.213.287 -183.135 4.449.580 30.920.475 9.666.344 92.261.677 92.261.677Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 21.107.687 159.268 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937Transferler1.323.875 17.386.927 -18.710.802 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-163.192 1.614.484 1.451.292 1.451.292Kar Payları-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 21.107.687 -3.924 5.773.455 42.307.402 1.614.484 101.994.229 101.994.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.046.833 29.160.184Dönem Karı (Zararı)1.614.484 9.666.344Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.614.484 9.666.344Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.559.185 77.161.029Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.11 382.140 -221.123Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.575.569 -105.885Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.575.569 -105.885Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.579.976 14.443.667Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.579.976 14.443.667Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.330.703 65.799.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler16.330.703 65.799.480Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 690.797 -2.755.110Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler23.392.963 -68.807.348Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -6.259.355 -65.815.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.259.355 -65.815.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.414 -497.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.414 -497.080Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.843.672 -2.494.660İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.843.672 -2.494.660Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-152.940 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-152.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.566.632 18.020.025Alınan TemettülerÖdenen FaizAlınan Faiz17.069.326 11.241.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-191.718 -366.921Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)602.593 265.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.431.817 -6.081.593Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-1.822.533Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-27.001.683 -4.149.119Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.134 -109.941Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.134 -109.941Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan TemettülerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.382.484 -1.148.908Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-44.885.278 11.080.022Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-44.885.278 11.080.022Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.497.206 -728.930Ödenen Temettüler-6.000.000 -11.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.767.468 21.929.683NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.767.468 21.929.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 62.602.127 37.915.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.834.659 59.844.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 68.671.035 78.228.228Finansal Yatırımlar4 94.023.527 77.692.824Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 10.933.115 12.595.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar83.090.412 65.097.599Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 83.090.412 65.097.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 304.852.563 311.111.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 304.852.563 311.111.918Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler3.715.820 1.025.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.715.820 1.025.014Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM471.262.945 468.057.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR471.262.945 468.057.984DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 8.294.240 8.332.654İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.294.240 8.332.654Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar52.224.637 51.279.489Binalar10 48.253.629 48.274.256Mobilya ve Demirbaşlar10 3.439.826 2.429.262Diğer Maddi Duran Varlıklar531.182 575.971Kullanım Hakkı Varlıkları11 62.342 76.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar697.157 807.335Bilgisayar Yazılımları11 697.157 807.335Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran Varlıklar79.738 35.844İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar79.738 35.844TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.358.114 60.532.162TOPLAM VARLIKLAR532.621.059 528.590.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar243.581.463 199.126.604İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar243.581.463 199.126.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar93.163 112.708İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 154.488.300 118.013.896Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 89.000.000 81.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar168.919.449 198.763.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.847.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 167.071.618 198.763.121Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar4.821.908 4.668.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.821.908 4.668.968Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 602.593 4.269.109Kısa Vadeli Karşılıklar1.752.274 1.195.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.752.274 1.195.679Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler977.073 4.109.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 977.073 4.109.236ARA TOPLAM420.654.760 412.132.717TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER420.654.760 412.132.717UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar4.670.381 4.528.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.670.381 4.528.813Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.301.689 5.385.679Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.972.070 9.914.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER430.626.830 422.047.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.994.229 106.542.937Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.107.687 21.107.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 21.107.687 21.107.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.924 159.268Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-3.924 159.268Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 -3.924 159.268Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 5.773.455 4.449.580Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 42.307.402 30.920.475Net Dönem Karı veya Zararı1.614.484 18.710.802TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.994.229 106.542.937TOPLAM KAYNAKLAR532.621.059 528.590.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.022.590.195 8.327.282.989Satışların Maliyeti17 -5.993.765.666 -8.276.263.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.824.529 51.019.886Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)28.824.529 51.019.886Genel Yönetim Giderleri18 -21.149.233 -13.679.366Pazarlama Giderleri18 -3.597.456 -3.549.198Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.416.331 2.985.104Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -378.179 -1.356.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.115.992 35.420.425FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.115.992 35.420.425Finansman Gelirleri20 3.824.061 3.566.409Finansman Giderleri21 -10.634.772 -26.565.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.305.281 12.421.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-690.797 -2.755.109Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -720.526 -2.826.237Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 29.729 71.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.614.484 9.666.344DÖNEM KARI (ZARARI)1.614.484 9.666.344Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.614.484 9.666.344Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-163.191 -286.229Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-217.452 -238.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.261 -47.862DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-163.191 -286.229TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.451.293 9.380.115Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.451.293 9.380.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024085BIST