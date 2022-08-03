***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.414 6.710.604 6.679.190 6.679.190Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -24.044 16.213.287 4.449.580 30.920.475 6.710.604 89.465.027 89.465.027Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 159.268 21.107.687 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937Transferler1.323.875 16.466.476 920.451 -18.710.802 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)99.440 23.250.000 17.030.593 40.380.033 40.380.033Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Kar Payları-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 45.000.000 1.195.125 258.708 44.357.687 5.773.455 16.466.476 25.840.926 17.030.593 155.922.970 155.922.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.049.708 71.337.164Dönem Karı (Zararı)17.030.593 6.710.604Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.030.593 6.710.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.11 17.690.819 7.974.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler826.643 690.785Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.038.902 -4.299.443Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-7.038.902 -4.299.443Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.012.482 1.749.743Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.012.482 1.749.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.852.542 1.343.407Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14.852.542 1.343.407Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.750.596 4.471.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler21 3.750.596 4.471.625Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 4.287.458 4.018.093Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.204.977 55.104.377Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -18.932.514 -93.860.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -18.932.514 -93.860.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.031.383 95.920.254İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.031.383 95.920.254Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.772.618 37.655.614İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.772.618 37.655.614Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.941.492 15.389.160İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)66.941.492 15.389.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.926.389 69.789.191Alınan Faiz6.702.674 4.414.520Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-26.291.940 -1.611.906Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.287.415 -1.254.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.829.112 -50.725.079Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.824.710 -50.294.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.11 -32.653.822 -430.134Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.11 -32.653.822 -430.134Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.522.081 -19.592.287Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-21.555.215 -5.757.927Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları33.134 -2.334.360Ödenen Temettüler-6.000.000 -11.500.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri15.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.698.515 1.019.798Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.038.901 4.299.443NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.737.416 5.319.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 62.602.127 37.915.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 80.339.543 43.234.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 97.197.757 78.228.228Finansal Yatırımlar4 88.536.800 77.692.824Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 11.475.691 12.595.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar77.061.109 65.097.599Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 77.061.109 65.097.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 330.044.433 311.111.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 330.044.433 311.111.918Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler2.789.364 1.025.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.789.364 1.025.014Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM518.568.354 468.057.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR518.568.354 468.057.984DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 8.676.492 8.332.654İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.676.492 8.332.654Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar83.235.177 51.279.489Binalar10 79.233.001 48.274.256Mobilya ve Demirbaşlar10 3.515.783 2.429.262Diğer Maddi Duran Varlıklar486.393 575.971Kullanım Hakkı Varlıkları11 47.683 76.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar761.158 807.335Bilgisayar Yazılımları11 761.158 807.335Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran Varlıklar79.739 35.844İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar79.739 35.844TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.800.249 60.532.162TOPLAM VARLIKLAR611.368.603 528.590.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar227.134.097 199.126.604İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar227.134.097 199.126.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar72.606 112.708İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 118.061.491 118.013.896Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 109.000.000 81.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 204.815.213 198.763.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 2.351.469İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar202.463.744 198.763.121Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar5.316.886 4.668.968İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.316.886 4.668.968Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 3.123.088 4.269.109Kısa Vadeli Karşılıklar1.710.649 1.195.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.710.649 1.195.679Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.078.906 4.109.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.078.906 4.109.236ARA TOPLAM443.178.839 412.132.717TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER443.178.839 412.132.717UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar5.003.668 4.528.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.003.668 4.528.813Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.263.126 5.385.679Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.266.794 9.914.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER455.445.633 422.047.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar155.922.970 106.542.937Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)44.357.687 21.107.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 44.357.687 21.107.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)258.708 159.268Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)258.708 159.268Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 258.708 159.268Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 5.773.455 4.449.580Diğer Yedekler16.466.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 25.840.926 30.920.475Net Dönem Karı veya Zararı17.030.593 18.710.802TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.922.970 106.542.937TOPLAM KAYNAKLAR611.368.603 528.590.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 12.877.228.274 14.752.140.962 6.854.638.079 6.424.857.973Satışların Maliyeti17 -12.809.015.518 -14.678.349.361 -6.815.249.852 -6.402.086.257TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.212.756 73.791.601 39.388.227 22.771.716Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)68.212.756 73.791.601 39.388.227 22.771.716Genel Yönetim Giderleri18 -40.845.964 -27.168.632 -20.892.410 -13.489.267Pazarlama Giderleri18 -7.922.852 -6.787.317 -4.325.396 -3.238.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 10.096.096 4.495.616 5.875.444 1.510.511Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -558.638 -1.367.224 -180.459 -11.223ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.981.398 42.964.044 19.865.406 7.543.618FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.981.398 42.964.044 19.865.406 7.543.618Finansman Gelirleri21 7.986.169 5.757.927 4.162.108 2.191.519Finansman Giderleri22 -21.555.216 -37.983.181 -10.920.444 -11.417.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.412.351 10.738.790 13.107.070 -1.682.664Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.618.242 -4.028.186 2.309.039 -1.273.076Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -4.287.458 -4.061.965 -3.566.932 -1.235.728Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 5.905.700 33.779 5.875.971 -37.348SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.030.593 6.710.604 15.416.109 -2.955.740DÖNEM KARI (ZARARI)17.030.593 6.710.604 15.416.109 -2.955.740Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.030.593 6.710.604 15.416.109 -2.955.740Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.250.000 0 23.250.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.250.000 0 23.250.000 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31.000.000 31.000.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.750.000 -7.750.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15 99.440 -31.414 262.631 254.815Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)