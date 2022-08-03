***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2022 02:06
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.414 6.710.604 6.679.190 6.679.190
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -24.044 16.213.287 4.449.580 30.920.475 6.710.604 89.465.027 89.465.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 159.268 21.107.687 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937
Transferler
1.323.875 16.466.476 920.451 -18.710.802 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99.440 23.250.000 17.030.593 40.380.033 40.380.033
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Kar Payları
-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 45.000.000 1.195.125 258.708 44.357.687 5.773.455 16.466.476 25.840.926 17.030.593 155.922.970 155.922.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.049.708 71.337.164
Dönem Karı (Zararı)
17.030.593 6.710.604
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.030.593 6.710.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.11 17.690.819 7.974.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
826.643 690.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.038.902 -4.299.443
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.038.902 -4.299.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.012.482 1.749.743
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.012.482 1.749.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.852.542 1.343.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14.852.542 1.343.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.750.596 4.471.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 3.750.596 4.471.625
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.287.458 4.018.093
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.204.977 55.104.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -18.932.514 -93.860.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -18.932.514 -93.860.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.031.383 95.920.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.031.383 95.920.254
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.772.618 37.655.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.772.618 37.655.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.941.492 15.389.160
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.941.492 15.389.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.926.389 69.789.191
Alınan Faiz
6.702.674 4.414.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.291.940 -1.611.906
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.287.415 -1.254.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.829.112 -50.725.079
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.824.710 -50.294.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.11 -32.653.822 -430.134
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.11 -32.653.822 -430.134
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.522.081 -19.592.287
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-21.555.215 -5.757.927
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33.134 -2.334.360
Ödenen Temettüler
-6.000.000 -11.500.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.698.515 1.019.798
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.038.901 4.299.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.737.416 5.319.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.602.127 37.915.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 80.339.543 43.234.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 97.197.757 78.228.228
Finansal Yatırımlar
4 88.536.800 77.692.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 11.475.691 12.595.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
77.061.109 65.097.599
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 77.061.109 65.097.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 330.044.433 311.111.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 330.044.433 311.111.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.789.364 1.025.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.789.364 1.025.014
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
518.568.354 468.057.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.568.354 468.057.984
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 8.676.492 8.332.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.676.492 8.332.654
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
83.235.177 51.279.489
Binalar
10 79.233.001 48.274.256
Mobilya ve Demirbaşlar
10 3.515.783 2.429.262
Diğer Maddi Duran Varlıklar
486.393 575.971
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 47.683 76.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
761.158 807.335
Bilgisayar Yazılımları
11 761.158 807.335
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
79.739 35.844
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
79.739 35.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.800.249 60.532.162
TOPLAM VARLIKLAR
611.368.603 528.590.146
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
227.134.097 199.126.604
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
227.134.097 199.126.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
72.606 112.708
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 118.061.491 118.013.896
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 109.000.000 81.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 204.815.213 198.763.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 2.351.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
202.463.744 198.763.121
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
5.316.886 4.668.968
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.316.886 4.668.968
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 3.123.088 4.269.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.710.649 1.195.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.710.649 1.195.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.078.906 4.109.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.078.906 4.109.236
ARA TOPLAM
443.178.839 412.132.717
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.178.839 412.132.717
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.003.668 4.528.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.003.668 4.528.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.263.126 5.385.679
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.266.794 9.914.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
455.445.633 422.047.209
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.922.970 106.542.937
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.357.687 21.107.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 44.357.687 21.107.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
258.708 159.268
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
258.708 159.268
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 258.708 159.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.773.455 4.449.580
Diğer Yedekler
16.466.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.840.926 30.920.475
Net Dönem Karı veya Zararı
17.030.593 18.710.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.922.970 106.542.937
TOPLAM KAYNAKLAR
611.368.603 528.590.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 12.877.228.274 14.752.140.962 6.854.638.079 6.424.857.973
Satışların Maliyeti
17 -12.809.015.518 -14.678.349.361 -6.815.249.852 -6.402.086.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.212.756 73.791.601 39.388.227 22.771.716
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
68.212.756 73.791.601 39.388.227 22.771.716
Genel Yönetim Giderleri
18 -40.845.964 -27.168.632 -20.892.410 -13.489.267
Pazarlama Giderleri
18 -7.922.852 -6.787.317 -4.325.396 -3.238.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.096.096 4.495.616 5.875.444 1.510.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -558.638 -1.367.224 -180.459 -11.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.981.398 42.964.044 19.865.406 7.543.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.981.398 42.964.044 19.865.406 7.543.618
Finansman Gelirleri
21 7.986.169 5.757.927 4.162.108 2.191.519
Finansman Giderleri
22 -21.555.216 -37.983.181 -10.920.444 -11.417.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.412.351 10.738.790 13.107.070 -1.682.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.618.242 -4.028.186 2.309.039 -1.273.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.287.458 -4.061.965 -3.566.932 -1.235.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.905.700 33.779 5.875.971 -37.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.030.593 6.710.604 15.416.109 -2.955.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.030.593 6.710.604 15.416.109 -2.955.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.030.593 6.710.604 15.416.109 -2.955.740
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.250.000 0 23.250.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.250.000 0 23.250.000 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31.000.000 31.000.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.750.000 -7.750.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 99.440 -31.414 262.631 254.815
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0