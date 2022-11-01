***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Transferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.169 5.600.000 4.951.187 10.472.018 10.472.018Kar Payları-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -71.799 21.813.287 4.449.580 30.920.475 4.951.187 93.257.855 93.257.855Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 159.268 21.107.687 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937Transferler1.323.875 16.466.476 920.451 -18.710.802Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)176.662 23.250.000 23.124.814 46.551.476 46.551.476Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Kar Payları-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 45.000.000 1.195.125 335.930 44.357.687 5.773.455 16.466.476 25.840.926 23.124.814 162.094.413 162.094.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.422.938 75.632.007Dönem Karı (Zararı)23.124.814 4.951.187Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.922.544 46.283.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.230.833 1.050.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.226.600Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-14.226.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler762.560Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler762.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.081.220 7.351.378Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35.081.220 7.351.378Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 5.464.855 41.924.971Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5.464.855 41.924.971Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 5.609.676 -4.043.751İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.126.857 19.251.236Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -180.297.875 -57.305.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-180.297.875 -57.305.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.933.678 -605.839İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.933.678 -605.839Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.580.623 74.301.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)123.580.623 74.301.905Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.343.283 2.860.389İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.343.283 2.860.389Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları920.501 70.485.792Alınan Faiz17.069.327 5.146.215Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.566.890YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27.656.237 -35.949.281Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları29.191.784 -35.718.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.919.279 -430.134Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.919.279 -430.134Alınan Temettüler378.732 199.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.373.918 -34.363.873Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.876.713 -19.336.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-51.876.713 -19.336.001Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.497.205 -3.527.872Ödenen Temettüler-6.000.000 -11.500.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri15.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.294.743 5.318.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.294.743 5.318.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.602.127 37.915.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 59.307.384 43.234.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 76.105.005 78.228.228Finansal Yatırımlar4 142.423.688 77.692.824Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 12.203.953 12.595.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar130.219.735 65.097.599Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 130.219.735 65.097.599Ticari Alacaklar6 491.409.793 311.111.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 491.409.793 311.111.918Peşin Ödenmiş Giderler1.879.774 1.025.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.879.774 1.025.014ARA TOPLAM711.818.260 468.057.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR711.818.260 468.057.984DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 10.266.332 8.332.654İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.266.332 8.332.654Maddi Duran Varlıklar82.967.212 51.279.489Binalar10 79.212.374 48.274.256Mobilya ve Demirbaşlar10 3.313.233 2.429.262Diğer Maddi Duran Varlıklar441.605 575.971Kullanım Hakkı Varlıkları11 32.862 76.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar808.059 807.335Bilgisayar Yazılımları11 808.059 807.335Diğer Duran Varlıklar90.800 35.844İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar90.800 35.844TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.165.265 60.532.162TOPLAM VARLIKLAR805.983.525 528.590.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar298.996.252 199.126.604İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar298.996.252 199.126.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar50.963 112.708İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 144.945.289 118.013.896Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 154.000.000 81.000.000Ticari Borçlar6 322.343.744 198.763.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 4.268.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar318.074.998 198.763.121Diğer Borçlar6.012.250 4.668.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.012.250 4.668.968Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 1.087.062 4.269.109Kısa Vadeli Karşılıklar1.958.239 1.195.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.958.239 1.195.679Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler938.677 4.109.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 938.677 4.109.236ARA TOPLAM631.336.224 412.132.717TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER631.336.224 412.132.717UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.967.998 4.528.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.967.998 4.528.813Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.584.890 5.385.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.552.888 9.914.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER643.889.112 422.047.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar162.094.413 106.542.937Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)44.357.687 21.107.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 44.357.687 21.107.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.109.385 4.608.848Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)335.930 159.268Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 335.930 159.268Diğer Kazançlar (Kayıplar)5.773.455 4.449.580Diğer Yedekler16.466.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 25.840.926 30.920.475Net Dönem Karı veya Zararı23.124.814 18.710.802TOPLAM ÖZKAYNAKLAR162.094.413 106.542.937TOPLAM KAYNAKLAR805.983.525 528.590.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 20.642.207.178 18.985.240.456 7.764.978.904 4.233.099.494Satışların Maliyeti17 -20.536.840.503 -18.890.124.895 -7.727.824.985 -4.211.775.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.366.675 95.115.561 37.153.919 21.323.960BRÜT KAR (ZARAR)105.366.675 95.115.561 37.153.919 21.323.960Genel Yönetim Giderleri18 -65.686.630 -39.917.920 -24.840.666 -12.749.288Pazarlama Giderleri18 -13.303.813 -9.911.630 -5.380.961 -3.124.313Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 14.822.170 4.848.255 4.726.074 352.639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -563.140 -1.367.974 -4.502 -750ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.635.262 48.766.292 11.653.864 5.802.248FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.635.262 48.766.292 11.653.864 5.802.248Finansman Gelirleri21 16.962.014 9.274.112 8.975.845 3.516.186Finansman Giderleri22 -34.287.860 -49.045.466 -12.732.645 -11.062.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.309.416 8.994.938 7.897.064 -1.743.851Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-184.602 -4.043.751 -1.802.844 -15.565Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -5.794.279 -4.038.882 -1.506.821 23.083Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 5.609.677 -4.869 -296.023 -38.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.124.814 4.951.187 6.094.220 -1.759.416DÖNEM KARI (ZARARI)23.124.814 4.951.187 6.094.220 -1.759.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.124.814 4.951.187 6.094.220 -1.759.416Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.250.000 5.600.000 0 5.600.000Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları31.000.000 7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.750.000 -1.400.000 0 -1.400.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.750.000 -1.400.000 0 -1.400.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15 176.662 -79.169 77.222 -47.755Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları235.550 -105.181 102.963 -63.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-58.888 26.012 -25.741 15.919DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.426.662 5.520.831 77.222 5.552.245TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.551.476 10.472.018 6.171.442 3.792.829Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.551.476 10.472.018 6.171.442 3.792.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076081BIST