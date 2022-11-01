***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 21:34
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837
Transferler
1.763.855 25.120.517 -26.884.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.169 5.600.000 4.951.187 10.472.018 10.472.018
Kar Payları
-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -71.799 21.813.287 4.449.580 30.920.475 4.951.187 93.257.855 93.257.855
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 159.268 21.107.687 4.449.580 30.920.475 18.710.802 106.542.937 106.542.937
Transferler
1.323.875 16.466.476 920.451 -18.710.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.662 23.250.000 23.124.814 46.551.476 46.551.476
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Kar Payları
-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 45.000.000 1.195.125 335.930 44.357.687 5.773.455 16.466.476 25.840.926 23.124.814 162.094.413 162.094.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.422.938 75.632.007
Dönem Karı (Zararı)
23.124.814 4.951.187
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.922.544 46.283.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.230.833 1.050.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.226.600
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.226.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
762.560
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
762.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.081.220 7.351.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.081.220 7.351.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 5.464.855 41.924.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5.464.855 41.924.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.609.676 -4.043.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.126.857 19.251.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -180.297.875 -57.305.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-180.297.875 -57.305.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.933.678 -605.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.933.678 -605.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.580.623 74.301.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
123.580.623 74.301.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.343.283 2.860.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.343.283 2.860.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
920.501 70.485.792
Alınan Faiz
17.069.327 5.146.215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.566.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.656.237 -35.949.281
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
29.191.784 -35.718.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.919.279 -430.134
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.919.279 -430.134
Alınan Temettüler
378.732 199.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.373.918 -34.363.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.876.713 -19.336.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-51.876.713 -19.336.001
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.497.205 -3.527.872
Ödenen Temettüler
-6.000.000 -11.500.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.294.743 5.318.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.294.743 5.318.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.602.127 37.915.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.307.384 43.234.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 76.105.005 78.228.228
Finansal Yatırımlar
4 142.423.688 77.692.824
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 12.203.953 12.595.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
130.219.735 65.097.599
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 130.219.735 65.097.599
Ticari Alacaklar
6 491.409.793 311.111.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 491.409.793 311.111.918
Peşin Ödenmiş Giderler
1.879.774 1.025.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.879.774 1.025.014
ARA TOPLAM
711.818.260 468.057.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
711.818.260 468.057.984
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 10.266.332 8.332.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.266.332 8.332.654
Maddi Duran Varlıklar
82.967.212 51.279.489
Binalar
10 79.212.374 48.274.256
Mobilya ve Demirbaşlar
10 3.313.233 2.429.262
Diğer Maddi Duran Varlıklar
441.605 575.971
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 32.862 76.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
808.059 807.335
Bilgisayar Yazılımları
11 808.059 807.335
Diğer Duran Varlıklar
90.800 35.844
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
90.800 35.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.165.265 60.532.162
TOPLAM VARLIKLAR
805.983.525 528.590.146
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.996.252 199.126.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.996.252 199.126.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
50.963 112.708
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 144.945.289 118.013.896
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 154.000.000 81.000.000
Ticari Borçlar
6 322.343.744 198.763.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 4.268.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
318.074.998 198.763.121
Diğer Borçlar
6.012.250 4.668.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.012.250 4.668.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.087.062 4.269.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.958.239 1.195.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.958.239 1.195.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
938.677 4.109.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 938.677 4.109.236
ARA TOPLAM
631.336.224 412.132.717
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.336.224 412.132.717
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.967.998 4.528.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.967.998 4.528.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.584.890 5.385.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.552.888 9.914.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
643.889.112 422.047.209
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.094.413 106.542.937
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.357.687 21.107.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 44.357.687 21.107.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.109.385 4.608.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
335.930 159.268
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 335.930 159.268
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5.773.455 4.449.580
Diğer Yedekler
16.466.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.840.926 30.920.475
Net Dönem Karı veya Zararı
23.124.814 18.710.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.094.413 106.542.937
TOPLAM KAYNAKLAR
805.983.525 528.590.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 20.642.207.178 18.985.240.456 7.764.978.904 4.233.099.494
Satışların Maliyeti
17 -20.536.840.503 -18.890.124.895 -7.727.824.985 -4.211.775.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.366.675 95.115.561 37.153.919 21.323.960
BRÜT KAR (ZARAR)
105.366.675 95.115.561 37.153.919 21.323.960
Genel Yönetim Giderleri
18 -65.686.630 -39.917.920 -24.840.666 -12.749.288
Pazarlama Giderleri
18 -13.303.813 -9.911.630 -5.380.961 -3.124.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 14.822.170 4.848.255 4.726.074 352.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -563.140 -1.367.974 -4.502 -750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.635.262 48.766.292 11.653.864 5.802.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.635.262 48.766.292 11.653.864 5.802.248
Finansman Gelirleri
21 16.962.014 9.274.112 8.975.845 3.516.186
Finansman Giderleri
22 -34.287.860 -49.045.466 -12.732.645 -11.062.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.309.416 8.994.938 7.897.064 -1.743.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.602 -4.043.751 -1.802.844 -15.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.794.279 -4.038.882 -1.506.821 23.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.609.677 -4.869 -296.023 -38.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.124.814 4.951.187 6.094.220 -1.759.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.124.814 4.951.187 6.094.220 -1.759.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.124.814 4.951.187 6.094.220 -1.759.416
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.250.000 5.600.000 0 5.600.000
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
31.000.000 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.750.000 -1.400.000 0 -1.400.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.750.000 -1.400.000 0 -1.400.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 176.662 -79.169 77.222 -47.755
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
235.550 -105.181 102.963 -63.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.888 26.012 -25.741 15.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.426.662 5.520.831 77.222 5.552.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.551.476 10.472.018 6.171.442 3.792.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.551.476 10.472.018 6.171.442 3.792.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076081
BIST