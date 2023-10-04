***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.10.2023 17:41
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199612
BIST
'
18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1289
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2635
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.615,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5560
|27,5619
|% 0,46
|
|Euro
|29,0203
|29,0397
|% 0,92
|
|Sterlin
|33,4022
|33,5697
|% 0,87
|
|Frank
|29,9713
|30,1519
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3273
|7,3640
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|4,75
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.881
|10.997
|37,00
|
|Yarım
|5.457
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,59
|18,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-3,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VERTU
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR