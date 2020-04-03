***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
03.04.2020 17:01
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
27/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet evleri Mahallesi Eski büyükdere Cad.N1/1 A Kağıthane/İSTANBUL
Gündem
Ek te yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ek te yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27 03 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834665
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
351,26
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2317
|8,2730
|% 0,69
|
|Frank
|6,8652
|6,9066
|% 1,47
|
|Riyal
|1,7871
|1,7961
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|4,29
|
|Altın Gr.
|350
|351
|7,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|32,98
|32,98
|3,04
|