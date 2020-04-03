***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi05/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih27/03/2020Saati10:00AdresiŞekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet evleri Mahallesi Eski büyükdere Cad.N1/1 A Kağıthane/İSTANBULGündemEk te yer almaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEk te yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 27 03 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834665BIST