***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.05.2020 11:55
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
12/05/2020
Saati
10:00
Adresi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli / İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 5. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 6.Dilek ve temenniler, 7.Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul' unun yukarıda belirtilen gündem ile 12 Mayıs 2020 tarih Salı günü saat 10:00' da Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların T.T.K.' nın 416.maddesi gereği ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844025
BIST
12:1598.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 271,72
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:157,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:157,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:15388,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,33
|Açılış
|: 388,36
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.225.044
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.855.360
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.637.167
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|RAYSG
|6,57
|1.610.726
|% -7,33
|
|KRDMA
|3,00
|36.520.261
|% -7,12
|
|KRDMB
|2,53
|42.892.456
|% -6,99
|
|ISFIN
|3,84
|477.246.252
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|312.749.072
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,41
|275.946.277
|% 9,33
|
|GARAN
|7,85
|253.403.050
|% -0,13
|
|MGROS
|31,16
|236.808.855
|% 5,06
|
|KRDMD
|2,38
|312.749.072
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|477.246.252
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|84.351.804
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|115.979.659
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|181.986.485
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7346
|8,7784
|% -0,33
|
|Frank
|7,2545
|7,2982
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,37
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|-20,60
|
|Tam
|2.569
|2.615
|-21,10
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|-10,30
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|-1,13
|