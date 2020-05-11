***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2020-31/12/2020Tarih12/05/2020Saati10:00AdresiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli / İstanbulGündem1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 5. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 6.Dilek ve temenniler, 7.KapanışGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul' unun yukarıda belirtilen gündem ile 12 Mayıs 2020 tarih Salı günü saat 10:00' da Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların T.T.K.' nın 416.maddesi gereği ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844025BIST