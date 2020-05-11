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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.05.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
12/05/2020
Saati
10:00
Adresi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli / İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 5. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 6.Dilek ve temenniler, 7.Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul' unun yukarıda belirtilen gündem ile 12 Mayıs 2020 tarih Salı günü saat 10:00' da Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların T.T.K.' nın 416.maddesi gereği ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844025


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Riyal 1,8815 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 1,37  
Altın Gr. 388 388 0,33  
Cumhuriyet 2.495 2.548 -20,60  
Tam 2.569 2.615 -21,10  
Yarım 1.253 1.278 -10,30  
Çeyrek 625 639 -5,20  
Gümüş.Ons 15,44 15,47 0,00  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 -0,00  
B. Petrol 29,84 29,84 -1,13  
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