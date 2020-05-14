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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

14.05.2020 14:24
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***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
12/05/2020
Saati
10:00
Adresi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 5.2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 6.Dilek ve temenniler, 7.Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844945


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Altın Gr. 384 384 -1,03  
Cumhuriyet 2.471 2.514 -4,30  
Tam 2.543 2.580 -4,30  
Yarım 1.241 1.261 -2,20  
Çeyrek 621 631 -1,00  
Gümüş.Ons 15,49 15,51 -0,08  
Gümüş Gr. 3,47 3,47 -0,02  
B. Petrol 30,16 30,16 0,97  
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