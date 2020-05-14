***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
14.05.2020 14:24
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
12/05/2020
Saati
10:00
Adresi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Merkezi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok N:171 Kat:5 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 5.2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 6.Dilek ve temenniler, 7.Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844945
BIST
14:3298.941
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.217,67
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.931
14:326,9653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:327,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:32384,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,04
|Açılış
|: 384,20
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.726.636
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|21.960.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|127.569.907
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.674.095
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.696.957
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,92
|1.105.554.053
|% 0,91
|
|ECILC
|5,77
|685.835.297
|% -3,19
|
|GARAN
|7,77
|421.274.234
|% -1,65
|
|SASA
|9,19
|337.296.915
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,42
|250.100.394
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,63
|79.210.954
|% 5,00
|
|ECILC
|5,77
|685.835.297
|% -3,19
|
|KRDMD
|2,42
|250.100.394
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,07
|101.966.419
|% -0,93
|
|YGYO
|0,63
|44.724.733
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4654
|8,5078
|% -0,52
|
|Frank
|7,1143
|7,1572
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|