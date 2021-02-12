***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/01/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih26/02/2021Saati10:00AdresiŞekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N1/1A 34415 Kağıthane/İstanbulGündem1.Açılış ve Yoklama 2.Başkanlık Divanı Seçimi 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 5.2020 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenerek onaylanması, 6.2020 yılı Kar Dağıtım Tablosunun incelenerek onaylanması ve dönem karı hakkında karar alınması, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 8.Mecit Batuhan ALPMAN'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Hikmet Aydın SİMİT'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülüp onaylanması, 9.2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10.Şirketimizin 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim firmasının belirlenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 11.2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında Ortaklarımıza bilgi verilmesi 12.Dilek ve temenniler 13.KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unun yukarıda belirtilen gündem ile 26 Şubat 2021 tarih Cuma günü saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909386BIST