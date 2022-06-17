***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih21/06/2022Saati11:00AdresiŞekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.N1/1A 34415 Kağıthane/İstanbulGündem1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.SPK ve Bakanlık izinleri alınan ana sözleşmenin 'Sermaye' ile ilgili 6. madde ile 'Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler' konulu 15. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması, 5.Dilek ve temenniler, 6.Kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul'unun yukarıda belirtilen gündem ile 21 Haziran 2022 tarih Salı günü saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037985BIST