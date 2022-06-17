***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.06.2022 16:13
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
14/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
21/06/2022
Saati
11:00
Adresi
Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.N1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Yoklama, 2.Başkanlık Divanı Seçimi, 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.SPK ve Bakanlık izinleri alınan ana sözleşmenin 'Sermaye' ile ilgili 6. madde ile 'Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler' konulu 15. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması, 5.Dilek ve temenniler, 6.Kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul'unun yukarıda belirtilen gündem ile 21 Haziran 2022 tarih Salı günü saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037985
BIST