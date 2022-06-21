***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.06.2022 17:09
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
17:402.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 38,85
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
17:4017,3522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:4018,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1223
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:401.027,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.027,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:40
|AKMGY
|49,72
|10.619.782
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.122.473
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.637.715
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.735.418
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.287.619
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|KRGYO
|5,89
|57.450.992
|% -3,28
|
|THYAO
|51,90
|4.093.751.385
|% 2,06
|
|EREGL
|28,68
|3.643.075.441
|% 2,72
|
|SISE
|22,64
|1.832.367.817
|% 1,07
|
|SASA
|45,86
|1.452.534.023
|% 0,75
|
|KRDMD
|13,04
|1.293.571.218
|% 2,68
|
|ODAS
|3,20
|660.232.215
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,99
|990.135.868
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,64
|381.884.697
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,17
|1.255.952.525
|% 1,33
|
|EREGL
|28,68
|3.643.075.441
|% 2,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3407
|17,3522
|% 0,12
|
|Euro
|18,3300
|18,3449
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,2092
|21,3155
|% 0,19
|
|Frank
|17,9115
|18,0194
|% 0,39
|
|Riyal
|4,6082
|4,6313
|% 0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,38
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.815
|6.918
|14,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|7,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,14
|
Seans Raporu
17:40
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TTKOM, FROTO
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 81 artarak (% 1.66 ) 2, 311
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AKMGY, ULUSE, ETYAT, MAKIM
-
17:55
VKING, RODRG, MAKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
PRDGS, OYYAT, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında