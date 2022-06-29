***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
29.06.2022 15:19
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
14/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/06/2022
Saati
11:00
Adresi
Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N1/1A Kağıthane İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Yoklama 2.Başkanlık Divanı Seçimi 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi 4.SPK ve Bakanlık izinleri alınan ana sözleşmenin 'Sermaye' ile ilgili 6. madde ile 'Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler' konulu 15. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması 5.Dilek ve temenniler 6.Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Açılış ve yoklama ile tüm katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. 2.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı Hasan Basri GÖKTAN tarafından yürütülecektir. Katiplik ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 3.Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması oya kondu, oybirliği ile kabul edildi. 4.SPK ve Bakanlık izinleri alınan ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 6. maddesi ile "Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler" konulu 15.maddesinin tadili konusunun görüşülüp oya kondu, oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir. 5.Dilek ve temenniler maddesine geçildi, ortaklardan söz alan olmadı. 6.Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/06/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 21/06/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , T.C.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27/06/2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039991
BIST