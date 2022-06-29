***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih21/06/2022Saati11:00AdresiŞekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N1/1A Kağıthane İstanbulGündem1.Açılış ve Yoklama 2.Başkanlık Divanı Seçimi 3.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi 4.SPK ve Bakanlık izinleri alınan ana sözleşmenin 'Sermaye' ile ilgili 6. madde ile 'Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler' konulu 15. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması 5.Dilek ve temenniler 6.KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Açılış ve yoklama ile tüm katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. 2.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı Hasan Basri GÖKTAN tarafından yürütülecektir. Katiplik ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 3.Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması oya kondu, oybirliği ile kabul edildi. 4.SPK ve Bakanlık izinleri alınan ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 6. maddesi ile "Şirketçe Çıkarılacak Menkul Kıymetler" konulu 15.maddesinin tadili konusunun görüşülüp oya kondu, oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir. 5.Dilek ve temenniler maddesine geçildi, ortaklardan söz alan olmadı. 6.Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi27/06/2022AçıklamalarŞirketimizin 21/06/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , T.C.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27/06/2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039991BIST