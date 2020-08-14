***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
14.08.2020 15:14
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 123.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 13.08.2020 tarih ve 51/978 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868993
BIST
16:291.084
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En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.911.577
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.197.555
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.966.488
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.751.276
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.030.041
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.232.697
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.191.103
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|47,18
|1.046.207.229
|% 9,72
|
|EKGYO
|1,98
|930.469.650
|% 0,00
|
|THYAO
|11,10
|732.875.910
|% -0,36
|
|TUPRS
|78,60
|551.283.911
|% 0,26
|
|ASELS
|17,24
|505.334.228
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,98
|930.469.650
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|158.817.150
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,06
|276.189.315
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,47
|164.126.179
|% -1,34
|
|KRDMD
|2,77
|309.310.033
|% -1,42
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3795
|7,3812
|% 0,55
|
|Euro
|8,7275
|8,7333
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6519
|9,7003
|% 0,94
|
|Frank
|8,0763
|8,1250
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,46
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-4,80
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|39,20
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|18,96
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,48
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,13
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|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
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