***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
20.11.2020 13:57
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 125.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 19.11.2020 tarih ve 72/1404 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889358
BIST
13:451.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:457,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
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7,6175
En Düşük
7,5178
13:459,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,9950
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|Önceki Kapanış
|: 8,9900
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9,0382
En Düşük
8,9136
13:45455,47
En Yüksek
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|: 0,54%
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|Açılış
|: 455,47
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KONYA
|980,40
|28.586.119
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|AKMGY
|52,80
|3.279.811
|% -4,52
|
|ETYAT
|4,29
|5.656.930
|% -4,03
|
|LINK
|48,08
|11.138.651
|% -3,72
|
|GARAN
|9,41
|2.663.882.127
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,77
|1.217.013.174
|% -2,05
|
|THYAO
|12,04
|1.123.479.942
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,04
|989.579.181
|% -2,25
|
|AKBNK
|6,46
|704.396.293
|% -0,15
|
|YKBNK
|3,04
|989.579.181
|% -2,25
|
|GARAN
|9,41
|2.663.882.127
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,77
|1.217.013.174
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,51
|247.225.720
|% 1,34
|
|TSKB
|2,21
|248.695.420
|% 1,84
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5853
|7,5903
|% 0,54
|
|Euro
|8,9917
|9,0004
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0499
|10,1003
|% 0,60
|
|Frank
|8,2895
|8,3394
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0181
|2,0282
|% 0,58
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.089
|8,95
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|4,34
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|0,44
|