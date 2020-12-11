***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
11.12.2020 15:11
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.11.2020 tarih ve 72/1404 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892812
BIST
16:261.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.359
En Düşük
1.343
16:267,8879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
16:269,5701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0218
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5633
16:26465,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 465,88
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BRYAT
|326,70
|53.675.787
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.795.201
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.005.409
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.934.197
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.335.415
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,26
|77.313.639
|% -7,06
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SISE
|7,15
|2.154.207.261
|% -0,14
|
|GARAN
|9,41
|1.913.964.954
|% -0,95
|
|PETKM
|4,82
|1.381.369.114
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,70
|1.288.847.165
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,12
|1.107.804.556
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.107.804.556
|% 2,30
|
|SISE
|7,15
|2.154.207.261
|% -0,14
|
|PETKM
|4,82
|1.381.369.114
|% 2,12
|
|ODAS
|3,66
|1.052.218.549
|% -5,67
|
|TSKB
|1,77
|500.083.569
|% -3,28
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8835
|7,8879
|% -0,03
|
|Euro
|9,5606
|9,5701
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3360
|10,3878
|% -1,22
|
|Frank
|8,8355
|8,8887
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0968
|2,1073
|% -0,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|1,07
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|-10,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-8,59
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,16
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|-0,05
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:40SARKY
Yüzde 8.02 oranında artışla 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 965, 071 adet işlem
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16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 49 artarak (% 0.30 ) 1, 503
-
16:38XU100
Endeks 1, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 21, 903.00 milyon TL de
-
16:38IDEAS
Yüzde 6.14 oranında artışla 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 120, 374 adet işlem
-
16:37NIBAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 82.50 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 078 adet işlem