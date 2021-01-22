***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 17:55
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 100.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/68 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903966
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,64
|Açılış
|: 440,52
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4046
|% 0,50
|
|Euro
|9,0143
|9,0202
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,0665
|10,1170
|% -0,24
|
|Frank
|8,3126
|8,3627
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-14,36
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,10
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,63
|
Seans Raporu
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