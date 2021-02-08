***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.02.2021 09:58
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/68 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908073
BIST
11:311.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,22
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:317,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0772
En Düşük
7,0275
11:318,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:31411,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YKGYO
|5,94
|10.433.654
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.589.706
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.418.490
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.355.925
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,94
|118.449.998
|% -6,26
|
|KOZAL
|131,90
|983.467.859
|% 3,53
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|460.359.260
|% 3,63
|
|GARAN
|9,80
|438.625.632
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,07
|336.068.688
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,50
|299.024.229
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|460.359.260
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,76
|225.375.856
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|107.966.747
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0733
|7,0772
|% 0,29
|
|Euro
|8,5138
|8,5207
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6582
|9,7066
|% -0,07
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8758
|1,8852
|% 0,02
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,10
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|